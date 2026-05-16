Netko je večeras bogatiji za više od 106 tisuća eura: Sretan dobitak odlazi u ovaj grad

Nekom u Zadru se u subotu navečer posrećilo. U izvlačenju 39. kola igre Loto 7 osvojen je vrijedan dobitak 6+1 u iznosu od čak 106.072,25 eura, izvijestila je Hrvatska Lutrija. Izvučeni su brojevi 3, 4, 10, 13, 16, 26 i 30, uz dopunski broj 22, a upravo je ta kombinacija jednom sretnom igraču iz Zadra donijela više od 106 tisuća eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Ulici Akcije Maslenice 1 u Zadru. Sretni dobitnik uplatio je 10 kombinacija, za što je izdvojio ukupno 10 eura, a osvojio je velik iznos.

Iz Hrvatske Lutrije podsjećaju kako je sljedeće izvlačenje igre Loto 7 na rasporedu u srijedu, 20. svibnja 2026. godine. Glavni dobitak tada će iznositi 1,47 milijuna eura, dok će dobitak 6+1 vrijediti 50 tisuća eura. Novi veliki dobitak još jednom je potvrdio kako sreća ponekad dolazi upravo kada je najmanje očekujemo, ovoga puta u Zadru.