FOTO Nova viralna karta Europe izazvala raspravu: Pogledajte kako doručkuju Hrvati

Nova karta objavljena na Facebook stranici Maps Porn izazvala je brojne reakcije diljem Europe jer prikazuje zanimljivu podjelu kontinenta prema jutarnjim navikama. Odgovorila je gdje ljudi češće biraju slatki, a gdje slani doručak. Iako autori naglašavaju da je riječ o općem kulturnom obrascu, a ne strogom pravilu, karta otkriva koliko se prehrambene navike razlikuju od zemlje do zemlje.

Prema prikazu, zemlje poput Francuske i Italije jasno naginju slatkom doručku. U Francuskoj su, kako se navodi, vrlo česti kroasani, peciva i džemovi, dok je u Italiji tipičan jutarnji obrok često kava uz slatko pecivo ili kekse. S druge strane, Njemačka je označena kao zemlja u kojoj dominiraju kruh, naresci i sirevi, dok je Švedska poznata po sendvičima i jednostavnijim slanim kombinacijama. Najizraženiji primjer slane kulture doručka prema karti su Turska i Grčka, gdje su uobičajeni sir, masline, jaja, povrće i različiti pekarski proizvodi.

Španjolska i dio srednje Europe prikazani su kao 'miješane' zone, odnosno područja gdje su podjednako prisutni i slatki i slani doručci. Takva podjela pokazuje kako prehrambene navike često ovise o regiji, obiteljskoj tradiciji i svakodnevnom ritmu života.

Karta Hrvatsku svrstava među zemlje s blagim naginjanjem slanom doručku, zajedno s većim dijelom Balkana i srednje Europe. To znači da su kod nas češći sendviči, kruh, sir, salame ili jaja, iako su pekarski proizvodi i slatka peciva također vrlo popularan izbor, posebno uz jutarnju kavu.

Autori karte navode kako razlike proizlaze iz nekoliko ključnih faktora - tradicije pekarstva, dostupnosti kruha i mliječnih proizvoda, jutarnjih navika ispijanja kave te regionalnih i obiteljskih običaja. Upravo zato Europa, i kada je riječ o doručku, pokazuje koliko su kulturne razlike snažno prisutne i u svakodnevnim rutinama.

Iako karta nije službeno znanstveno istraživanje, već vizualni prikaz općih prehrambenih obrazaca, mnogi korisnici društvenih mreža prepoznali su se u navedenim navikama. Rasprava se brzo proširila komentarima o tome što zapravo čini 'pravi' europski doručak – kroasan i džem ili jaja, sir i kruh.