Obitelj Kovačević iz Koprivnice krstila deseto dijete. Došao i ministar Šipić: 'Ovo je ključni temelj hrvatskog društva'

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić bio je u subotu u Koprivnici na svečanom krštenju Natanaela Kovačevića, desetog djeteta u obitelji Kovačević te istaknuo važnost potpore obiteljima s više djece, kao i društvene potpore roditeljstvu.

"Taj poseban događaj snažno svjedoči o vrijednosti života, obitelji i zajedništva te predstavlja primjer predanosti roditeljstvu i otvorenosti životu. Krštenje desetog djeteta u obitelji Kovačević ujedno šalje snažnu poruku o važnosti demografske obnove i potpore obiteljima s više djece kao jednom od ključnih temelja hrvatskog društva i njegove budućnosti", kazao je ministar Šipić.

Istaknuo je važnost promicanja obiteljskih vrijednosti, demografske obnove i društvene potpore roditeljstvu, osobito u vremenu kada su demografska pitanja među najvećim izazovima suvremenog hrvatskog društva, stoji u priopćenju Ministarstva. Krštenje malenog Natanaela bilo je tijekom svete mise u Župi sv. Antuna Padovanskog u Koprivnici.

Misu je predvodio varaždinski biskup mons. Bože Radoš, uz sudjelovanje članova obitelji, župne zajednice, prijatelja i brojnih uzvanika. Roditelji Natanaela, Ivica i Katarina Kovačević zajedno odgajaju desetero djece – Rafaela, Kristiana, Ivana Pavla, Gabriela, Antuna, Mariju Faustinu, Mihaela, Leona Emanuela, Alojziju i Natanaela.