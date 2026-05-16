NEPREMOSTIVA PREPREKA

VIDEO Na našem otoku još se nalaze ostaci moćnog oružja: 'Hodnici koji vode do njih ostavljaju bez daha'

Dora Taslak
16.05.2026.
u 18:35

"Otok je bio projektiran da izdrži i najžešće opsade", opisali su istraživači koji su otkrili topove D-10

Otok Vis bio je jedna od najutvrđenijih točaka Europe, a i danas se na njemu nalaze dokazi toga vremena. Alen Banković i Nino Kocijan, dvojac koji stoji iza YouTube kanala "Terra Croatia", odlučili su istražiti tajne koje otok još uvijek skriva te pronašli topove kalibra 100 mm koji i dalje gledaju prema pučini, čuvajući ulaz u Komiški zaljev.

"Nakon Drugog svjetskog rata, Jugoslavenska narodna armija (JNA) pretvorila je Vis u ključnu točku obrane. S više od 30 vojnih objekata, uključujući labirinte tunela, podzemne bolnice i skladišta raketa, otok je bio projektiran da izdrži i najžešće opsade", opisali su istraživači te otkrili više detalja o sovjetskim topovima D-10 na koje su naišli. 

"Riječ je o oruđu koje je svoju slavu steklo na legendarnom tenku T-34, a u obalnoj varijanti na Visu služili su kao nepremostiva prepreka za bilo kakav neželjeni brod u akvatoriju", poručuju. Uz to, naglasili su kako fascinira i potkop uklesan duboko u živi kamen koji je posadi pružao sigurnost od zračnih napada i omogućavao opskrbu streljivom, čak i pod paljbom.

"JNA je od Visa stvarno napravila neosvojivu tvrđavu. Ovi topovi izgledaju moćno čak i pod hrđom, a hodnici koji vode do njih ostavljaju bez daha", komentirali su Alen i Nino čije su snimke prozor u povijest koja je desetljećima bila strogo čuvana tajna.
top Vis Nino Kocijan Alen Banković

Avatar bokolo
bokolo
18:55 16.05.2026.

moćno? bas kao i Titov cigaretšpic

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

