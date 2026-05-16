VIDEO Na našem otoku još se nalaze ostaci moćnog oružja: 'Hodnici koji vode do njih ostavljaju bez daha'

Otok Vis bio je jedna od najutvrđenijih točaka Europe, a i danas se na njemu nalaze dokazi toga vremena. Alen Banković i Nino Kocijan, dvojac koji stoji iza YouTube kanala "Terra Croatia", odlučili su istražiti tajne koje otok još uvijek skriva te pronašli topove kalibra 100 mm koji i dalje gledaju prema pučini, čuvajući ulaz u Komiški zaljev.

"Nakon Drugog svjetskog rata, Jugoslavenska narodna armija (JNA) pretvorila je Vis u ključnu točku obrane. S više od 30 vojnih objekata, uključujući labirinte tunela, podzemne bolnice i skladišta raketa, otok je bio projektiran da izdrži i najžešće opsade", opisali su istraživači te otkrili više detalja o sovjetskim topovima D-10 na koje su naišli.

"Riječ je o oruđu koje je svoju slavu steklo na legendarnom tenku T-34, a u obalnoj varijanti na Visu služili su kao nepremostiva prepreka za bilo kakav neželjeni brod u akvatoriju", poručuju. Uz to, naglasili su kako fascinira i potkop uklesan duboko u živi kamen koji je posadi pružao sigurnost od zračnih napada i omogućavao opskrbu streljivom, čak i pod paljbom.

"JNA je od Visa stvarno napravila neosvojivu tvrđavu. Ovi topovi izgledaju moćno čak i pod hrđom, a hodnici koji vode do njih ostavljaju bez daha", komentirali su Alen i Nino čije su snimke prozor u povijest koja je desetljećima bila strogo čuvana tajna.