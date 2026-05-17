Strašna se oluja spustila na Zagreb, a kolona traktora na čelu s Pupijem zakrčila je promet. Sve je riješio Plenki

Subota 9. 5. 2026. Dok cijela Europa danas slavi Dan pobjede nad fašizmom, u našoj maloj, ali ponosnoj zemlji, u kojoj u Drugom svjetskom ratu nije bilo fašizma, tiho se obilježava Dan žalosti za žrtvama genocida koje su fašističke Titove snage počinile nad hrvatskim narodom i poraženom antifašističkom NDH. Nažalost, i na našu sramotu, središnje mjesto obilježavanja svehrvatske tragedije na obalama Save u Zagrebu, na mjestu na kojem je koljačka crvena banda nahrupila u Zagreb prije 81 godinu i ove je godine oskvrnavljeno divljanjem male grupe crvenih ekstremista. Svečano obilježavanje godišnjice početka genocida organizirao je predsjednik Saveza antifašističkih boraca NDH Dražen Keleminec, s nekolicinom turboistinskih i maksimalno autentičnih domoljuba, koje su na prilazima mjestu tragedije napale antihrvatske fašističke horde podivljalih, neobrijanih i nedepiliranih komunjara, dok Keleminec tvrdi da ga je, dok je prilazio Savi, kod restorana Marijino zvono, biciklom pokušao pregaziti zagrebački gradonačelnik, fašistička guja u našim njedrima, Tomica Tomašević Senf, čime je Dražen zamalo postao posljednja žrtva Drugog svjetskog rata i '45., godine koja se vraća.

Nedjelja 10. 5. 2026. Zagrebačka policija je odahnula. Konačno je u šake snaga reda pao poznati zlostavljač najveće borkinje za prava nerođene djece i organizatorice Hoda za život Željke Markić. Riječ je o B.D. (61). iz malog zaseoka Paići u ustaničkom selu Pisak, između Omiša i Makarske, koje se na naslovnice probilo sukobom s perjanicom lokalnog poduzetništva i frendom našeg predsjednika Zoke, koji je u Pisku odlučio provesti umirovljeničke dana u skromno i ponizno preoravši, pregradivši i dogradivši zericu grunta uz naše more sinje i napravivši vrlo malu ilegalnu cesticu od par kilometara da ne mora dolaziti samo morskim putem, čemu se usprotivio B.D. S lokalnim ustanicima, nošenim kretenskom idejom o očuvanju prirodnih ljepota užeg zavičaja. Nakon što je tu stao na put jednoj od perjanica hrvatskog poduzetničkog duha, B.D. se zaljubio u našu Željku i krenuo je maltretirati. Kada god bi je vidio u hodnicima Zagrebačkog općinskog suda, a viđali su se često, gledao ju je izrazito telećim pogledom zaljubljenika, a pravi je problem nastao kada je počeo uhoditi po društvenim mrežama i ostavljati joj zaljubljene poruke "Žeki, javi se". Nakon što je i u intervjuu Yammatu potvrdio svoje emotivne aspiracije, Žeki je podnijela prijavu policiji, koja ga je žurno privela. Eto mu sad.

Ponedjeljak 11. 5. 2026. Hrvatska ima novu heroinu. Mlada Matea ući će u povijesne knjige, kao prva građanka koja je stranoj invaziji rekla odlučno "ne" i krenula šakama i nogama u borbu za etnički čistu Hrvatsku! Matei je puknuo film ispred jednom popularnog okupljališta mladeži, kada je perifernim vidom uočila feminiziranu nearijevsku siluetu stranog okupatora naše zemlje ponosne i nakon čega je krenula prema njemu, ljubazno ga zamolivši da se teleportira izvan Hrvatske. Nakon što je lik odbio, Matea ga je u samoobrani udarila šakom par desetaka puta, a nogom malo manje, jer je ipak malo teže udarati nogama nego šakama. Normalno, umjesto da bude proglašena za nacionalnu heroinu, narodne izdajice, zloglasni Plenkijevi žandari, uhitiše našu Mateu i baciše je u okove. To je dovelo do serije napada na strane okupatore diljem Hrvatske, pa je došlo i do zamalo kobnih pogrešaka. Naime, na Črnomercu je batine popio i kremen Hrvat i suverenist s dna kace, Stephen Bartulica, zbog svog američkog naglaska.

Utorak 12. 5. 2026. Strašna se oluja spustila na Zagreb. Padala su stabla, zaustavljen je bio promet na Savskoj i Maksimirskoj, prosto su zrakom letjeli električni vodovi i telefonski stupovi, a na međumrežju je trajao derbi trolova koji su se svađali na temu klimatskih promjena. Bizaran incident zabilježen je na izlazu iz grada, gdje je kolona traktora potpuno blokirala promet. Kada je policija zaustavila traktoriste i pitala ih zašto ne koriste ceste predviđene za njih, nego ovdje stvaraju kaos, obratio im se M.P. (70) kojeg su ostali sudionici neobičnog incidenta zvali Pupi. Uglavnom, Pupi je zabezeknutom policajcu rekao da sa suradnicima bježi od oluje i da su trebali biti osigurani koridori za bijeg. Na kraju je, kao i uvijek, sve riješio Plenki, koji je Pupiju poslao dežurnog sinoptičara da mu objasni da se ovdje radi o meteorološkom, a ne vojno-redarstvenom fenomenu.

Srijeda 13. 5. 2026. Burno je u Saboru gdje Plenki gura novi Zakon o strancima, kako on i njegovi popularno zovu zakon koji će omogućiti zamjenu stanovništva. Ono što fašist Tito i njegovi tifusari nisu uspjeli genocidom, Plenki pokušava potezom pera. U nadahnutom govoru i u obranu naše opstojnosti na ovoj tvrdoj stini, narodni tribuni Grmoja i Bulj, zagrljeni su otpjevali su malo prepravljenu pjesmu Dražena Žanka: "Mislio je Plenki, već nas neće biti/Ni veselje svoje, nije znao kriti/Raselit nas triba da nas manje ima/Nisu tu ni bili, tad će reći svima/Nek' tuđinu grizu, roda znati neće/Bez jezika narod nema više sreće/Djeca roda, povist neće znati/Potom svoj na svome, neće bit' Hrvati... Odgovorio im je Božinović, zloglasni Plenkijev ministar unutarnjih poslova: Na kamenu tvrdom o tom slova pišu/Od stoljeća dvadesetprvog tu Nepalci, Indijci i Filipinci dišu!

Četvrtak 14. 5. 2026. Zagrebačka policija pokrenula je opsežnu potjeru za građaninom T.L. (47) koji je nestao jutros u Zagrebu. Obično se tako opsežne potrage organiziraju tek 24 sata nakon nestanka, ali ovaj put je organizirana samo 15 minuta nakon njegovog zadnjeg kontakta sa suprugom, Vjerojatno je to zbog neobičnih okolnosti vezanih za nestanak, jer je T.L. zaposlen u GGR-ovom ministarstvu, a nestao je nakon što se supruzi javio s ulaza u Predsjedničke dvore, kamo su ga Plenki i GGR poslali da malo popriča sa Zokom. Kako se T.L. nedavno bacio na bajunet za Plenkija u intervjuu za N1 gdje je optužio Zoku da blokira imenovanje novih diplomata, istraga u vezi misterioznog nestanka, usmjerena je prema ljudima iz neposrednog Zokinog okruženja. Policiji su svjedoci javili da su vidjeli kako dvojica muškaraca iz automobila vade nekakav tepih i ubacuju ga u podrum Slovenske 9, pa su tu adresu okružili policijski specijalci. Navodno su ova dva događaja povezana. Više u našim idućim informativnim emisijama.

Petak 15. 5. 2026. Donald i Melania stigli su u Peking, gdje je s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom pričao o sudbini našeg malog dijela svemira, poznatijeg kao Zemljina kugla, koji Donaldovi glasači od milja zovu Zemljinom pločom. Kako je put bio dug, Xi je Donalda odveo na ručak, a gladni Donald smazao je juhu od bambusa i kineskih gljiva, čips od jastoga i piletinu sečuan. Nakon ručka, izvijestio je Xija da je jako sretan, jer je porazio i do nogu potukao Iran i da će da nastaviti poražavati i do nogu tući još neko vrijeme. Onda se predomislio i rekao da će sutra u okončati specijalnu vojnu operaciju u Iranu. Nakon toga je rekao da jedva čeka da Zelenski izgubi rat i da s Vladimirom podijeli Ukrajinu, pa se predomislio i uzviknuo da Rusiju treba podijeliti i na Moskvu baciti atomsku bombu, onda je zatražio od Xija da pusti da pošalje vojsku u Zaljev svinja na Kubu i da posudi Grenland na idućih tisuću godina, pa je dodao da Kina može uzeti Tajvan, ali samo ako prije toga Tajvancima uvali još američkog naoružanja. Svoj nadahnuti nastup završio je prijedlogom da Xi i on dogodine podjele Nobelovu nagradu za mir, ali da njegova bude veća. Xi se samo zagonetno nasmiješio i diskretno poslao šefa osiguranja u kuhinju da provjeri da netko nije slučajno Donaldu ubacio halucinogene gljive u juhu.