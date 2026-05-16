'RIJEKA JE GRAD POMORACA'

Strani pomorac brutalno napadnut u Rijeci: 'Zabrinjava nas razina nasilja i poniženja...'

Rijeka - ilustracija
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Helena Šupraha/Hina
16.05.2026.
u 18:42

Rijeka je oduvijek bila otvoren, tolerantan i europski grad, grad pomoraca, rada i suživota različitih naroda i kultura, upravo zato takav događaj predstavlja težak udarac vrijednostima na kojima naš grad počiva i ne smije se relativizirati niti opravdavati, naglasili su u priopćenju iz Gradske organizacije HDZ-a Rijeke

Iz riječkog HDZ-a u subotu su osudili brutalni fizički napad na stranog pomorca na riječkoj rivi, sa snimki koje su nedavno dospjele u javnost, te naglasili da je Rijeka grad suživota i grad pomoraca poručivši da se takav događaj ne smije relativizirati ni opravdavati. Posebno, kažu, zabrinjava razina nasilja, bešćutnosti i poniženja kojoj je osoba bila izložena, kao i činjenica da su počinitelji takav čin snimali i dijelili bez ikakvog osjećaja odgovornosti ili ljudskosti.

Rijeka je oduvijek bila otvoren, tolerantan i europski grad, grad pomoraca, rada i suživota različitih naroda i kultura, upravo zato takav događaj predstavlja težak udarac vrijednostima na kojima naš grad počiva i ne smije se relativizirati niti opravdavati, naglasili su u priopćenju iz Gradske organizacije HDZ-a Rijeke.

Hrvatska je, istaknuli su, uređena i sigurna europska država u kojoj nema mjesta nasilju, brutalnosti i uzimanju pravde u svoje ruke, a svatko tko u njoj boravi i radi mora biti zaštićen zakonima i institucijama države, bez obzira na nacionalnost, vjeru ili podrijetlo.

Također, pozdravili su postupanje policije i naveli da očekuju brzo, učinkovito i odlučno utvrđivanje svih okolnosti tog događaja, kao i procesuiranje svih odgovornih osoba. Svatko treba odgovarati za svoje postupke, a nasilje nikada ne može i ne smije biti opravdanje niti obrazac ponašanja, poručili su iz riječkog HDZ-a.

Primorsko- goranska policija izvijestila je da snimka, koja se proširila na društvenim mrežama, prikazuje nasilničko ponašanje više osoba prema muškarcu, da događaj datira iz noći s 31. siječnja na 1. veljače ove godine, a policija o snimci dosad nije imala saznanja.

Napadnut je 25-godišnji strani državljanin, pomorac zaposlen na stranom brodu, kojega su nepoznate osobe fizički napale, ozlijedile te mu otuđile mobitel i novac. Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i tešku tjelesnu ozljedu, pomorac je s posadom broda otplovio iz riječke luke.
LU
Lukeruk
19:29 16.05.2026.

Samo tak s takvima

Avatar ruby red
ruby red
19:19 16.05.2026.

Grad u kojem ljevičarski kriminal teče

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

