Evo koje je jezive scenarije Baba Vanga predvidjela u 2025. godini: Je li se ijedno ostvarilo?

Kako se 2025. godina bliži kraju, predviđanja bugarske proročice Babe Vange ponovno budi interes, izazivajući mješavinu znatiželje i skepticizma. Poznata po navodnim vizijama, poput terorističkih napada 11. rujna 2001. i pandemije Covida-19, Vanga je postala legendarna figura među entuzijastima proročanstava. Jedno od njezinih predviđanja za 2025., koje se povezuje s izvlačenjem za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. u Washingtonu, privuklo je pažnju javnosti. Baba Vanga je navodno predvidjela je da će 2025. godine čovječanstvo uspostaviti prvi kontakt s izvanzemaljskim životom tijekom velikog sportskog događaja, uz pojavu NLO-a opisanog kao 'novo svjetlo na nebu'. Taj trenutak, navodno, donio bi odgovore umjesto straha, a događaj bi bio vidljiv globalnoj publici. Poveznica s ceremonijom izvlačenja za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026., održanom 5. prosinca 2025. u Washingtonu, potaknula je nagađanja. Međutim, tijekom ceremonije nije zabilježena nikakva neobična pojava na nebu.

Neki korisnici društvenih mreža povezali su Vanginu viziju s prolaskom međuzvjezdanog objekta 3I/ATLAS, koji će 19. prosinca 2025. biti najbliže Zemlji. Iako NASA i astronomi tvrde da je riječ o beživotnom kometu, dio javnosti, pa uključujući i pojedine istraživače, spekulira da bi mogao biti izvanzemaljska letjelica. Drugi pak sugeriraju da bi „svjetlost“ iz Vangine vizije mogla označavati meteorski pljusak, polarnu svjetlost ili očekivanu supernovu T Coronae Borealis, vidljivu sa Zemlje. No, sve ove tvrdnje, ostaju snagađanja bez znanstvene potvrde.

Baba Vanga navodno je predvidjela i prirodne katastrofe za 2025., uključujući razorne potrese. Ove godine zabilježeni su potresi na Filipinima te u Afganistanu, koji su izazvali značajne gubitke. Također se spominje njezino proročanstvo o „razornom ratu u Europi“ koji bi desetkovao stanovništvo. Neki to povezuju s tekućim sukobom između Rusije i Ukrajine ili sukobom u Gazi, no takve interpretacije često se smatraju naknadnim povezivanjem događaja s nejasnim vizijama.

Ključni problem s Vanginim proročanstvima leži u njihovom podrijetlu. Baba Vanga, koja je umrla 1996., nije ostavila pisane zapise, a većina njezinih vizija temelji se na usmenim svjedočanstvima njezine nećakinje i sljedbenika. Kritičari optužuju ove izvore za pogrešno tumačenje ili prilagođavanje njezinih riječi kako bi odgovarale kasnijim događajima. Na primjer, njezino predviđanje o izvanzemaljskom kontaktu povezano s velikim sportskim događajem ranije je bilo interpretirano kao moguća pojava tijekom Super Bowla u veljači 2025., no ni to se nije ostvarilo. Bez konkretnih dokaza i s obzirom na nedostatak izvornih zapisa, Vangina proročanstva ostaju više u domeni zanimljivosti nego pouzdanih predviđanja, piše Express.