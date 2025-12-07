Harvardski liječnik otkriva: Ove 4 voćke mogu vam poboljšati vašu probavu i smanjiti nadutost

Nadutost, težina u želucu i osjećaj tromosti nakon obroka problemi su s kojima se susreće gotovo svatko. No prema gastroenterologu s Harvarda, dr. Saurabhu Sethiju, postoji vrlo jednostavno rješenje — određene vrste voća koje prirodno podržavaju probavu. U viralnom videu koji je pregledan više od 100.000 puta, dr. Sethi izdvojio je kivi, papaju, blago zelene banane i guavu kao voćke koje mogu pomoći tijelu da lakše probavi hranu i potakne redovitu probavu.

1. Kivi – enzim koji radi za vas: Kivi sadrži aktinidin, prirodni enzim koji pomaže u razgradnji proteina. Prema novijim smjernicama, konzumacija dva do tri kivija dnevno tijekom nekoliko tjedana može povećati učestalost pražnjenja crijeva. Zbog toga se ovo voće često preporučuje osobama s osjetljivom probavom.

2. Papaja – prirodni saveznik protiv nadutosti: Papaja je još jedan klasik među “probavnim voćkama”. Bogata je papainom, enzimom koji podržava probavu i smanjuje osjećaj napuhanosti. Nedavne studije ističu papain kao "izvanredan prirodni probavni katalizator", što papaju čini idealnim izborom nakon težih obroka.

3. Blago zelene banane – za snažan crijevni mikrobiom: Zelene banane sadrže otporni škrob i pektin, vrste vlakana koje djeluju kao prebiotici. To znači da hrane dobre bakterije u crijevima, što može doprinijeti stabilnijoj probavi i ravnoteži šećera u krvi. Prema pregledima objavljenima prošle godine, rezistentni škrob iz zelenih banana pokazuje “značajan” potencijal za potporu zdravlju crijeva.

4. Guava – bogata vlaknima i vitaminom C: Guava je pravo malo nutritivno blago — puna je vlakana, ali i vitamina C. Kombinacija ovih dviju komponenti pridonosi redovitosti i može olakšati prolazak hrane kroz probavni sustav. Stručnjaci inače preporučuju oko 30 g vlakana dnevno, a guava je odličan način da se doprinese tom unosu.

Zašto je redovita probava toliko važna?

Zdrava probava nije bitna samo radi osjećaja lakoće — stručnjaci upozoravaju da kronični zatvor može dugoročno povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema. U Hrvatskoj se godišnje dijagnosticira više od 3.500 novih slučajeva raka debelog crijeva, a rano prepoznavanje simptoma ključno je za uspješno liječenje.

Neki od znakova na koje trebate obratiti pozornost (i o kojima se uvijek savjetuje razgovor s liječnikom) uključuju:

krv u stolici

promjene u pražnjenju crijeva

neobjašnjiv umor

gubitak težine

učestalu nadutost ili grčeve

Liječnici podsjećaju da ovakvi simptomi ne moraju značiti ozbiljnu bolest, ali ih ne treba ignorirati — pravovremena reakcija može napraviti veliku razliku.