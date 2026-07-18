Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UOČI VOJNE PARADE

Tragovi vode prema Rusiji: Iza zastrašujuće prijeteće snimke zapravo stoji Storm-1516?

Annual Bastille Day celebrations in Paris
Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
18.07.2026.
u 17:31

Video je, kako je utvrđeno, sličan drugom sadržaju povezanom s grupom Storm-1516

Uoči obilježavanja Nacionalnog dana Francuske Republike i velike vojne parade na kojoj su sudjelovali i hrvatski specijalci, na društvenim mrežama pojavio se prijeteći video. Naime, navodni militanti Hezbollaha zaprijetili su napadima na francuskom tlu, no ispostavilo se kako je snimka lažna te kako bi mogla biti povezana s Rusijom. Na snimci su se nalazila trojica maskiranih muškaraca u vojnim uniformama, a ispred njih je bila lutka koja prikazuje vojnika francuske Legije stranaca. Oni su prijetili da će "proliti krv" 14. srpnja ako Francuska nastavi isporučivati oružje "cionističkom režimu". Na kraju snimke, jedan od muškaraca odrubio je glavu lutke. Snimka se proširila na nekoliko platformi te prikupila velik broj pregleda. 

Muškarci nisu izravno spomenuli kojoj skupini pripadaju, no zakrpa na rukavu njihove uniforme podsjeća na Hezbollah. Međutim, Euronews je analizom utvrdio kako postoji nekoliko naznaka da je riječ o lažnoj snimci. Primjerice, na videu se nije nalazio logo skupine, kao što je inače uobičajeno pri objavi na službenim kanalima. Također, muškarci su govori naglaskom koji nije uobičajen za libanonsko područje te su imali više gramatičkih pogrešaka.

Snimku su analizirali i stručnjaci AFP-a te utvrdili da se ona proširila istoga dana među kanalima koji redovito koriste proruske narative. Video je, kako je utvrđeno, sličan drugom sadržaju povezanom s grupom Storm-1516. Riječ je o ruskoj propagandističkoj skupini koja stvara i širi dezinformacije o Europi i Zapadu. Mreža, između ostaloga, plaća glumce, ali i sve više koristi sadržaj generiran umjetnom inteligencijom. Vjeruje se da je ista skupina kreirala i video koji navodno prikazuje pripadnike Hamasa koji prijete napadima u Francuskoj uoči Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. 
FOTO Objavljena ljestvica najmoćnijih vojski svijeta: Amerika je nedodirljiva, a jedna zemlja na listi posebno iznenađuje
Annual Bastille Day celebrations in Paris
1/17
Ključne riječi
prijetnje Francuska Propaganda Rusija

Komentara 2

Pogledaj Sve
LE
leontinkuric
18:14 18.07.2026.

Dora, kćeri, iz kojeg razloga?

BI
billynik
17:49 18.07.2026.

Stvarno nemate dno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!