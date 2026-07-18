Tragovi vode prema Rusiji: Iza zastrašujuće prijeteće snimke zapravo stoji Storm-1516?

Uoči obilježavanja Nacionalnog dana Francuske Republike i velike vojne parade na kojoj su sudjelovali i hrvatski specijalci, na društvenim mrežama pojavio se prijeteći video. Naime, navodni militanti Hezbollaha zaprijetili su napadima na francuskom tlu, no ispostavilo se kako je snimka lažna te kako bi mogla biti povezana s Rusijom. Na snimci su se nalazila trojica maskiranih muškaraca u vojnim uniformama, a ispred njih je bila lutka koja prikazuje vojnika francuske Legije stranaca. Oni su prijetili da će "proliti krv" 14. srpnja ako Francuska nastavi isporučivati oružje "cionističkom režimu". Na kraju snimke, jedan od muškaraca odrubio je glavu lutke. Snimka se proširila na nekoliko platformi te prikupila velik broj pregleda.

Muškarci nisu izravno spomenuli kojoj skupini pripadaju, no zakrpa na rukavu njihove uniforme podsjeća na Hezbollah. Međutim, Euronews je analizom utvrdio kako postoji nekoliko naznaka da je riječ o lažnoj snimci. Primjerice, na videu se nije nalazio logo skupine, kao što je inače uobičajeno pri objavi na službenim kanalima. Također, muškarci su govori naglaskom koji nije uobičajen za libanonsko područje te su imali više gramatičkih pogrešaka.

Snimku su analizirali i stručnjaci AFP-a te utvrdili da se ona proširila istoga dana među kanalima koji redovito koriste proruske narative. Video je, kako je utvrđeno, sličan drugom sadržaju povezanom s grupom Storm-1516. Riječ je o ruskoj propagandističkoj skupini koja stvara i širi dezinformacije o Europi i Zapadu. Mreža, između ostaloga, plaća glumce, ali i sve više koristi sadržaj generiran umjetnom inteligencijom. Vjeruje se da je ista skupina kreirala i video koji navodno prikazuje pripadnike Hamasa koji prijete napadima u Francuskoj uoči Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

🚨 JUST IN:



An alleged video attributed to Hezbollah contains threats of attacks during France's July 14 celebrations unless France ends military support for Israel.



The authenticity of the video has not been independently verified. pic.twitter.com/uQz18jyR7G — Levant News (@LevantWire) July 10, 2026