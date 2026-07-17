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DRUGI DAN ZAREDOM

Ovo je sad već ozbiljno: Tisuće prosvjeduju u Kijevu zbog kontroverzne odluke Zelenskog

Foto: REUTERS
1/12
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
17.07.2026.
u 23:16

Prosvjedi su izbili u četvrtak zbog smjene Fedorova, 35-godišnjeg tehnološkog stručnjaka koji je htio preoblikovati kijevsku vojsku u učinkovitiju borbenu snagu

Tisuće ljudi prosvjedovale su u petak navečer u Kijevu protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova o čemu je odluku donio predsjednik Volodimir Zelenskij u okviru rekonstrukcije vlade što je izazvalo podjele. Prosvjednici su se okupili u ukrajinskoj prijestolnici sa zastavama i transparentima drugi dan zaredom, prenosi agencija France presse. "Vratite Fedorova!" pisalo je na jednom transparentu, dok je drugi pozivao na "poštovanje i obzir prema narodu". Treći je osudio potez kao "samosabotažu".

Prosvjedi su izbili u četvrtak zbog smjene Fedorova, 35-godišnjeg tehnološkog stručnjaka koji je htio preoblikovati kijevsku vojsku u učinkovitiju borbenu snagu. Zelenskij je prošlog tjedna najavio da planira rekonstrukciju vlade kako bi ojačao odnose s ključnim međunarodnim partnerima. Međutim, smjena ministra obrane izazvala je neuobičajene demonstracije u ratno vrijeme u glavnome gradu i nekoliko drugih gradova u četvrtak, s uglavnom mladim prosvjednicima koji su izašli na ulice.

Fedorov, mladi reformator i zagovornik visoke tehnologije na bojnom polju, otišao je s funkcije manje od šest mjeseci nakon što je preuzeo dužnost čelnika ministarstva obrane. Popularan među stanovništvom i cijenjen od zapadnih saveznika Ukrajine, Fedorov je objasnio da se sukobio s vrhovnim zapovjednikom ukrajinske vojske, Oleksandrom Sirskim, koji se zalaže za tradicionalniji pristup vojnim operacijama.
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Ključne riječi
Mihajlo Fedorov prosvjedi Ukrajina

Komentara 1

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HO
homofobic
23:34 17.07.2026.

Interesantan clanak s cinjenicama i onim sto je potrebno za nezavisno novinarstvo: prenos vjesti i cinjenica bez previse bajki ali me smeta sto popratne fotografije ne odgovaraju Ukraini. Nekako je na fotografijama previse mladih mustaraca u dobi za sluzenje vojske a kako nas obavjestavaju mnogi komentatori i poneki clanci, u Ukraini takvih mladih ljudi vise nema niti u muzeju na slikama a kamo li da su na demonstracijama i da oko njih nema "sintara" koji ce ih trenutno uloviti i baciti na front!

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