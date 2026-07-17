Ovo je sad već ozbiljno: Tisuće prosvjeduju u Kijevu zbog kontroverzne odluke Zelenskog

Tisuće ljudi prosvjedovale su u petak navečer u Kijevu protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova o čemu je odluku donio predsjednik Volodimir Zelenskij u okviru rekonstrukcije vlade što je izazvalo podjele. Prosvjednici su se okupili u ukrajinskoj prijestolnici sa zastavama i transparentima drugi dan zaredom, prenosi agencija France presse. "Vratite Fedorova!" pisalo je na jednom transparentu, dok je drugi pozivao na "poštovanje i obzir prema narodu". Treći je osudio potez kao "samosabotažu".

Prosvjedi su izbili u četvrtak zbog smjene Fedorova, 35-godišnjeg tehnološkog stručnjaka koji je htio preoblikovati kijevsku vojsku u učinkovitiju borbenu snagu. Zelenskij je prošlog tjedna najavio da planira rekonstrukciju vlade kako bi ojačao odnose s ključnim međunarodnim partnerima. Međutim, smjena ministra obrane izazvala je neuobičajene demonstracije u ratno vrijeme u glavnome gradu i nekoliko drugih gradova u četvrtak, s uglavnom mladim prosvjednicima koji su izašli na ulice.

Fedorov, mladi reformator i zagovornik visoke tehnologije na bojnom polju, otišao je s funkcije manje od šest mjeseci nakon što je preuzeo dužnost čelnika ministarstva obrane. Popularan među stanovništvom i cijenjen od zapadnih saveznika Ukrajine, Fedorov je objasnio da se sukobio s vrhovnim zapovjednikom ukrajinske vojske, Oleksandrom Sirskim, koji se zalaže za tradicionalniji pristup vojnim operacijama.