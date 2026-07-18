Ljeto traži lakše obroke: Imamo ideje za 6 salata koje mogu zamijeniti ručak, držat će vas site satima
Kada temperature porastu, teška i masna jela sve nam češće teško padaju. Tijelo tada prirodno traži više svježine, tekućine i hrane koja neće dodatno opteretiti probavu. Ipak, lagano ne mora značiti i nedovoljno zasitno, osobito ako u salatu dodamo mahunarke, žitarice, tjesteninu, sir, jaja ili tunu.
Takvi obroci mogu se pripremiti unaprijed, ponijeti na posao ili poslužiti kao brz ručak nakon povratka s plaže. Osim što su praktične, zasitne ljetne salate odličan su način da pojedemo više povrća, a da pritom ne provedemo pola dana uz štednjak.
Salata od slanutka, rajčice i krastavaca: Slanutak je odlična baza za ljetnu salatu jer je zasitan, blag i dobro se slaže s različitim povrćem. Dovoljno ga je pomiješati s rajčicom, krastavcima, crvenim lukom, peršinom, maslinovim uljem i limunovim sokom. Takva salata može stajati u hladnjaku nekoliko sati, a još je bolja kada se okusi povežu.
Salata od leće i pečenog povrća: Leća je hranjiva mahunarka koja se kuha brže od graha i odlično funkcionira u hladnim salatama. Može se kombinirati s pečenim tikvicama, paprikom, patlidžanom, mrkvom ili lukom, a za dodatnu svježinu dovoljno je dodati malo limuna i svježeg začinskog bilja. Ova salata posebno je dobra za one koji žele obrok bez mesa, ali ipak žele ostati siti.
Salata od bulgura, povrća i fete: Bulgur je zahvalna žitarica jer se brzo priprema i odlično upija okuse začina i preljeva. U ljetnoj verziji može se pomiješati s rajčicom, krastavcima, paprikom, mladim lukom, mentom, peršinom i kockicama feta sira. Rezultat je svježa, mirisna i zasitna salata koja podsjeća na mediteranske i bliskoistočne okuse.
Salata od graha, kukuruza i paprike: Grah nije rezerviran samo za variva, nego može biti odličan sastojak hladnih ljetnih salata. U kombinaciji s kukuruzom, paprikom, lukom, rajčicom i laganim preljevom od ulja, octa ili limete postaje brz i konkretan obrok. Za još puniji okus mogu se dodati svježi korijandar, peršin ili malo ljute papričice.
Salata od kvinoje i sezonskog povrća: Kvinoja je lagana, ali zasitna namirnica koja se dobro slaže s gotovo svim ljetnim povrćem. Može se pripremiti s tikvicama, rajčicom, krastavcima, paprikom, maslinama i malo sira ili kuhanim jajem. Budući da ne opterećuje želudac, dobra je opcija za ručak tijekom vrućih dana.
Salata od tjestenine, tune i povrća: Hladna salata od tjestenine jedan je od najpraktičnijih ljetnih obroka jer se može pripremiti unaprijed i jesti više sati kasnije. Tjestenina se može pomiješati s tunom, kukuruzom, rajčicom, krastavcima, maslinama i laganim jogurtnim ili maslinovim preljevom. Dovoljno je zasitna za samostalan obrok, a posebno dobro dođe kada se ne želi kuhati nešto komplicirano.
*uz korištenje AI-ja