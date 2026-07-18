SAD Iranu uništava mostove, Iran ugrožava pitku vodu Zaljeva

Američke snage više se ne ograničavaju na napade na iranske raketne položaje, protuzračnu obranu, radare, vojne brodove i baze Revolucionarne garde, već sve češće gađaju prometnu i drugu infrastrukturu ključnu za kretanje ljudi, vojske, goriva i robe. Sukob između SAD-a i Irana tako je ušao u novu, znatno opasniju fazu. Posljednji udari pogodili su mostove, željezničke objekte, nadzorni toranj luke i zračnu luku Iranshahr na jugu Irana.
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Pa kaj nije rušenje mostova ratni zločin? Pa sjetimo se mosta u Mostaru i kako su Praljka mrcvarili. Zakoni vrijede za sirotinju i male zemlje. Samo se nama gleda u zube. Ni ne čudim se onom čedi Vučiću kad vidi kakav je licemjeran svijet zašto bi išta priznao ili se ponižavao