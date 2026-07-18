SAD Iranu uništava mostove, Iran ugrožava pitku vodu Zaljeva

Američke snage više se ne ograničavaju na napade na iranske raketne položaje, protuzračnu obranu, radare, vojne brodove i baze Revolucionarne garde, već sve češće gađaju prometnu i drugu infrastrukturu ključnu za kretanje ljudi, vojske, goriva i robe. Sukob između SAD-a i Irana tako je ušao u novu, znatno opasniju fazu. Posljednji udari pogodili su mostove, željezničke objekte, nadzorni toranj luke i zračnu luku Iranshahr na jugu Irana.



Civilna infrastruktura