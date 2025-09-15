Jandroković: Meni je ovo danas bilo poprilično bizarno

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković ocijenio je da je današnje Aktualno prijepodne na početku jesenskog saborskog zasjedanja bilo poprilično bizarno, između politike i patologije i jedno od gorih koje je vodio, a lijevu oporbu prozvao je da parazitira na temi ustaštva. "Meni je ovo danas bilo poprilično bizarno - da je lijeva politička opcija, i Možemo i SDP, 90 posto svojih rasprava ustvari usmjerila na pitanje pokliča 'za dom spremni'. To je meni bilo između politike i patologije. Toliko etiketa, toliko govora koji je ispod razine onoga što bi trebalo biti u Saboru", rekao je Jandroković u intervjuu na RTL Danas. Rekao je i da je već puno puta vodio Aktualno prijepodne, ali danas mu je, rekao je, bilo jedno od gorih.

Na primjedbu novinarke kako oporba tvrdi da je upravo HDZ koketiranjem s desnicom 'pustio duh ustaštva iz boce', Jandroković je prozvao SDP i Možemo da parazitiraju na toj temi. "Ne slažem se s tom ocjenom. Moj je dojam da SDP i Možemo! parazitiraju na toj temi od kraja šestog mjeseca. Od prije koncerta Marka Perkovića Thompsona krenula je ta bujica riječi, optužbi, negativnih konotacija vezanih uz koncert", rekao je. Podsjetio je na plašenje ljudi da će biti mrtvih, da će kolabirati zdravstveni i prometni sustav, kao i da se nakon koncerta govorilo ustaškom derneku, piru, a spomenuo je i izraz saborske zastupnice Dalije Orešković (DOSIP) 'hipodromska kopita' za one koji su bili na koncertu. "Vrlo ružne riječi, etikete, neprimjerena komunikacija, dehumanizacija ljudi koji su tamo bili”, ocijenio je, "a koncert je prošao bez ikakvog problema i incidenta".

Nije htio odgovoriti na pitanje je li pjesmu 'Bojna Čavoglave' na koncertu otpjevao "do kraja", s pokličem, rekavši da "ono što je bilo na Hipodromu neka ostane na Hipodromu". "Već dva i pol mjeseca trošimo energiju na tu temu. Taj koncert nije bio nikakav ustaški dernek, to je bio jedan dobar rock koncert na kojem je bilo 500.000 ljudi, mahom mladih", dodao je. Na primjedbu novinarke da se predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić s njim ne slaže, Jandroković je odgovorio da je sud rekao da taj stih ne treba sankcionirati. "Važnije je što je o tome rekao sud, od toga što misli Hajdaš Dončić", rekao je Jandroković i dodao da ta pjesma ima kontekst u kojem se dogodila i kad je Hrvatska bila žrtva velikosrpske agresije hrabrila je branitelje, i s time, kako je kazao, ne bi trebalo biti problema.