HDZ uzvratio ljevici: Širite laži o 'ustaštvu', a 500.000 Hrvata etiketirate kao 'hipodromska kopita'

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) na svom službenom Facebook profilu oštro je reagirala na istupe dijela oporbenih zastupnika o koncertu Marka Perkovića Thompsona održanog na Hipodromu. "Ljevica histerično širi laži o ‘ustaštvu’ i ‘povijesnom revizionizmu’, a njene najveće uzdanice u Saboru i najrigidnije zabraniteljice ovako etiketiraju 500.000 Hrvata. Kao ‘hipodromska kopita’. Razotkrivaju se pravi poticatelji radikalizacije u Hrvatskoj!" objavili su iz HDZ-a.
Objavu su popratili screenshotom komentara zastupnice Dalije Orešković, koja je u raspravi o “woke pokretu” građane okupljene na Thompsonovu koncertu nazvala - "hipodromskim kopitima". Objavu možete pogledati u nastavku.U srijedu tisućama građana na račune stiže po 150 eura
Znači li to da je križnom putu falilo 300-400 krivaca, za sve ono prije njega?? Naslađuju se srpskom križnom putu 1995, a vlastitu izdaju prodaju i ubojstva svojih građana, za intetese tadašnjih bankara, danas zovu domoljubljem. Toliki su domoljubi da su od drugih izgrađenu, državu u nekoliko godina doslovno poklonili istim "obiteljima"... I sad lagano postaju višak u njoj..