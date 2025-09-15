HDZ uzvratio ljevici: Širite laži o 'ustaštvu', a 500.000 Hrvata etiketirate kao 'hipodromska kopita'

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) na svom službenom Facebook profilu oštro je reagirala na istupe dijela oporbenih zastupnika o koncertu Marka Perkovića Thompsona održanog na Hipodromu. "Ljevica histerično širi laži o ‘ustaštvu’ i ‘povijesnom revizionizmu’, a njene najveće uzdanice u Saboru i najrigidnije zabraniteljice ovako etiketiraju 500.000 Hrvata. Kao ‘hipodromska kopita’. Razotkrivaju se pravi poticatelji radikalizacije u Hrvatskoj!" objavili su iz HDZ-a.

Objavu su popratili screenshotom komentara zastupnice Dalije Orešković, koja je u raspravi o “woke pokretu” građane okupljene na Thompsonovu koncertu nazvala - "hipodromskim kopitima". Objavu možete pogledati u nastavku.