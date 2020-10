Jandroković: Predsjednik ne razmišlja i namjerno uvlači premijera u konflikte

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao je u četvrtak na smanjivanje tenzija u društvu, da se premijeru dade prostora da se bavi pitanjima važnima za građane, ističući kako ima dojam da ga predsjednik Republike "namjerno nastoji uvući u te konflikte".

"Je li to u nedostatku ozbiljnog posla koji Ustavom jednostavno nema ili su u pitanju drugi motivi, ne znam, ali premijer mora biti usmjeren na ono što je važno za hrvatske građane", poručio je Jandroković s konferencije za novinare.

Premijeru, naglasio je, treba ostaviti prostora da se u nikad zahtjevnijem vremenu bavi koronavirusom, gospodarstvom, sigurnošću.

"Čini mi se da predsjednik Republike o tome ne razmišlja puno, vrlo je malo njegovih prijedloga koji su usmjereni rješavanju životnih problema naših ljudi", kazao je Jandroković.

Dodao je kako od predsjednika Zorana Milanovića nije čuo nijedan konstruktivan prijedlog vezan za koronavirus, ekonomiju, pa i za sigurnost. "Ništa što je došlo od predsjednika neće pripomoći da se tenzije smire i traže rješenja", poručio je.

Nije prirodno ujutro vrijeđati, popodne zvati na kavu

Smatra da sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost treba pripremiti, ali i da ne treba dolijevati ulje na vatru.

"Poziv da se održi sjednica došao je od predsjednika Republike, ali meni nije baš prirodno da ujutro nekoga uvrijedite, a onda ga popodne pozove na kavu ili čaj. To tako ne ide ni u običnom životi, a sigurno ni u politici", rekao je predsjednik Sabora.

Istaknuo je kako "ovdje nije u sredini", kako su mu bliža razmišljanja predsjednika Vlade kojem želi pomoći da radi svoj posao, rješava Covid, sigurnosna, pitanja gospodarstva, ovrha.

"Predsjednik države se time ne bavi, on se bavi svojom osobnim statusom, obračunavanjem sa svima koji drugačije misle, nisu dakle jednako odgovorni", naglasio je Jandroković.

Smatra da su svi, pa i štićene osobe, dužni polagati račune hrvatskoj javnosti. "I ja sam štićena osoba, ne mogu baš naručiti helikopter kad hoću i odletjeti gdje hoću", odgovorio je na novinarsku konstataciju da Milanović ne želi Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa predočiti trošak puta na Mljet.

"Smatram da ima pravo na polemiku s Povjerenstvom, ali i da bi bilo dobro reći gdje se tko od nas kreće i zašto je napravio taj potez, odabrao to sredstvo prijevoza. Istražujte, možda je opravdano išao na Mljet, a možda i nije“, uzvratio je novinarima.

Naglasio je kako mu je besmisleno cijelo vrijeme komentirati predsjednika. "On svakodnevno nastupa, svaki dan ostavi nekoliko poruka koje su kontroverzne i izazivaju daljnje rasprave u društvu", izjavio je.

Neviđenom praksom ocijenio je da netko od dužnosnika odbija novinaru odgovoriti gdje je bio, kao što je to jučer, tvrdi, napravio predsjednik Milanović.

Budimo odgovorni, solidarni, razboriti

Jandroković je u više navrata pozvao na smanjivanje tenzija, podsjećajući da je situacija u društvu zahtjevna i kompleksna. Ne sjećam se da smo imali ovako tešku situaciju, vidimo rast broja zaraženih, broja umrlih i apsolutni je prioritet da zajednički pokušamo smanjiti te brojke, poručio je.

"Budimo odgovorni, solidarni, razboriti, vodimo računa jedini o drugima, o našem medicinskom osoblju koje vodi teške bitke", ustvrdio je Jandroković.

Upozorio je i kako nije isto žestoke polemike voditi u vrijeme prije Covida i krize te danas kada "svaka riječ može zapaliti plamen".

Od verbalnog do fizičkog nasilja nije velik put

"Konačni rezultat govora mržnje, neprihvatljivih poruka je pucanj na Markovu trgu, od verbalnog do fizičkog nasilja nije tako velik put, ova situacija nam je to pokazala, da je taj dečko došao ovdje sam od sebe, on je bio verbalno pripremljen da to učini. Ne dolijevajmo ulje na vatru, smirujmo strasti, bavimo se kako pomoći građanima“, rekao je.

Odbacio je teze da je za radikalizaciju društva kriva samo desna strana političkog spektra, te poziva na propitivanje koliko je SDP-ova vlada odgovorna za dizanje radikalizacije kad je donijela lex. Perković.

Za svađu je potrebno dvoje, pa nisu oni baš nevinašca koja nisu dolijevala na vatru, rekao je Jandroković, podsjetivši na izjave SDP-ovca Nenada Stazića o Bleiburgu, HSS-ovca Kreše Beljaka o dijaspori.

Jandroković ističe kako unutar svake stranke postoje oni koji nastoje smiriti situaciju i oni koji raspiruju vatru. "Nisu to samo SDP i HDZ, slušajte poruke koje dolaze od DP-a, Mosta, Možemo! i od zastupnice Peović, to je sve dolijevanje ulja na vatru", zaključio je.