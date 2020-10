Milanović napao ministricu kulture: Ona samoubilački ispunjava prohtjeve svog zlostavljača

Predsjednik RH Zoran Milanović na svom je Facebooku objavio novi status. U njemu se osvrnuo na ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek koja je u srijedu, gostujući u HRT-ovoj emisiji ''Otvoreno'', otkrila zašto je Plenković ljutit na Milanovića te zašto je predsjednika države optužio da potiče ekstremizam.

"Riječ je o sastanku tadašnjeg premijera Milanovića sa skupinom branitelja kada je rekao da je Plenkoviću 'majka lekarka'", izjavila je, između ostalog, ministrica kulture.

Podsjetimo, nedavno je premijer Andrej Plenković kazao kako je Milanović posijao sjeme mržnje i agresije u kampanji 2016. godine. Javnost dugo nije znala o čemu je riječ, a Milanović je više puta javno upitao Plenkovića da mu kaže na što je mislio. No, čini se da je odgovor dala ministrica kulture pa joj je predsjednik u tom smislu posvetio i svoju najnoviju objavu na Facebooku.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Umjesto da herojski zec odgovori na jednostavno pitanje: za što me to točno optužio, odnosno što je točno mislio kada je rekao da sam mržnju prije svih posijao baš ja i to još 2016., on upreže u svoja kola rijetke hadezeovce koji su se, ne bi li opravdali njegove ludorije, pripravni uvijek i stalno ponižavati u javnom prostoru. Jučer je to bila ministrica hmm kulture koja je u očajničkom pokušaju da iz blata iščupa svog gospodara, kao opravdanje i obrazloženje za njegovu monstruoznu insinuaciju pokušala podvaliti jednu banalnu, ilegalno snimljenu zafrkanciju iz kolovoza 2016..

Onome ili onoj tko dokaže kauzalnu vezu između te gluposti, jedne sasvim banalne istine koja nikome ne bi trebala smetati, i mržnje, pa makar to bilo i u forenzičkim tragovima, pripast će Nobelova nagrada za logiku. Ponuđeni odgovor nije odgovor. Idemo dalje.

Jučerašnji primjer samouništenja, čin žrtvovanja u maniri crnih udovica, u kojem jedna žena samoubilački ispunjava prohtjeve svog sredovječnog gospodara i zlostavljača, sjajan je primjer i upozorenje mladim ženama i djevojkama kako se ne smiju ponašati žele li zadržati dostojanstvo i svoj intimni socijalni prostor. Držite distancu!

I ne, ovo nije nikakvo prepucavanje, kako to uporno i lažno prikazuje dio posrednika u javnom prostoru, ovo je borba za punu odgovornost za izrečenu riječ. Kako pametnu, tako i glupu", napisao je Zoran Milanović.