Grčić komentirao Ćorićeve izjave: 'Vrtio se oko SDP-a. Srećom, nikada nije prošao'

Taj mađarski potrčko će meni dijeliti lekcije? Pa on prvo sve javlja Mađarima, a tek onda nama. Ćorić je 2012. bio docent na Ekonomskom fakultetu i njegov CV se tada preko Davora Bernardića našao na mojem stolu. Htio je promociju, ali ja takve dotepence nisam primao. Pa se onda uvalio u HDZ. Zato sam ja za Plenkovića Milanović, a za Ćorića „gospodin predsjednik hrvatske republike“.

Tim je riječima danas predsjednik države Zoran Milanović „počastio“ ministra gospodarstva Tomislava Ćorića koji je jučer , komentirajući pak činjenicu da je Milanović kao predsjednik tražio da se produlji moratoriji na ovrhe, kazao kako Milanovićeva vlada gotovo ništa nije učinila za ovršene građane.

Nakon što ga je predsjednik nazvao mađarskim potrčkom opet se, očekivano, javio Ćorić koji je danas pak kazao kako je njegova jedina veza sa SDP-om čišćenje nereda u njegovim resorima nakon Milanovićeve Vlade.

- Moguće je da je moj životopis bio na njegovu stolu međutim, ja nikada nisam poželio niti pristao ući u SDP - kazao je danas Ćorić i dodao kako Bernardića zna od 1997. godine i da nikada nije s njim razgovarao o ulasku u SDP.

No iako nije, kako kaže, nikada razgovarao o ulasku u SDP Ćorić se izgleda ipak nudio Milanovićevoj Vladi i to kao potencijalni član nadzornih odbora nekih tvrtki u koje upravo Vlada imenuje vanjske članove. Potvrdio je to danas Milanovićev potpredsjednik Vlade Branko Grčić koji kaže kako je Ćorićevo ime 2012. godine, kada je SDP došao na vlast, vidio na popisu predloženih stručnjaka koji bi mogli biti kandidati za članove nadzornih odbora Croatia banke, HPB i sličnih firmi koje su u domeni ili Ministarstva financija ili Ministarstva gospodarstva.

- Taj je popis došao nama na stol, meni, Slavku Liniću, kasnije ga je vidio i Boris Lalovac. Koliko znam Ćorića je predložila zagrebačka organizacija SDP-a, a što je samo pokazatelj kako se Ćorić itekako vrtio oko SDP-a. Srećom nikada nije prošao, niti bio predložen. Kažem srećom, jer vidimo da čovjek ima svaki mjesec novu aferu, ali i jer je zaboravio što je Milanovićeva vlada stvarno napravila za ogroman broj ljudi pri čemu mislim na 55 tisuća ljudi i obitelji zaduženih u švicarskim francima. Tu se nije radilo o 4-5 tisuća kuna nego o 30 do 40 tisuća eura rasta kamata i glavnica - kazao je Grčić.

