Jandroković nazočio prijemu kod švedske prijestolonasljednice

Uoči održavanja 4. parlamentarnog summita Međunarodne krimske platforme u Stockholmu, predsjednik Hrvatskoga sabora nazočio je u nedjelju prijemu kod prijestolonasljednice Kraljevine Švedske, princeze Viktorije i princa Daniela, te se sastao s predsjednikom Gradskog vijeća Stockholma Olleom Burellom. U razgovoru s princezom Viktorijom, s kojom se predsjednik Sabora Gordan Jandroković prethodno sastao i 2018. godine, naglasio je kako odnose dviju država karakterizira prijateljstvo i izvrsna bilateralna suradnja, priopćio je u nedjelju Ured predsjednika Sabora.

Također je izrazio nadu da će princeza Viktorija uskoro posjetiti Hrvatsku. Ranije tijekom dana Jandroković se sastao s predsjednikom Gradskog vijeća Stockholma Olleom Burellom koji ga je izvijestio o svakodnevnom funkcioniranju i prioritetima gradske uprave. U razgovoru je ocijenjeno kako hrvatska zajednica u Stockholmu i ostatku Švedske bitno doprinosi jačanju prijateljskih odnosa između dviju zemalja.

Jandroković i Burell izrazili su zadovoljstvo napretkom bilateralne gospodarske suradnje, uz stalni porast broja švedskih turista u Hrvatskoj. Predsjednik Sabora u ponedjeljak će sudjelovati na 4. parlamentarnom summitu Međunarodne krimske platforme u Stockholmu te održati obraćanje u uvodnom dijelu samita, navodi se u priopćenju.