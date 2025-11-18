VIDEO Andrej Plenković iz Vukovara: 'Još jednom smo došli iskazati pijetet'

Premijer Andrej Plenković sa članovima Vlade i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković iskazali su u Vukovaru pijetet prema svim braniteljima i civilima poginulima u Domovinskom ratu, naglasivši da je Vukovar simbol otpora i obrane, ponos hrvatskog naroda.

"Još jednom smo došli iskazati pijetet, poštovanje prema hrvatskim braniteljima i svim civilima koji su ovdje poginuli u Domovinskom ratu, prema herojskoj obrani Vukovara, koji je simbol otpora i obrane Hrvatske u pravednom Domovinskom ratu protiv velikosrpske Miloševićeve agresije, u ratu u kojem je Hrvatska pobijedila", poručio je Plenković iz dvorišta Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" u povodu Dana sjećanja na žrtvu Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Posebno smo dirnuti da je prije nekoliko tjedana došlo do pronalaska novih postumnih ostataka nestalih u Domovinskom ratu, među kojima i Jean Michela Nicoliera i još trojice hrvatskih branitelja, dodao je Plenković. Zahvalio je ministru branitelja Tomi Medvedu, kao i svim sastavnicama domovinske sigurnosti, policiji, vojsci i forenzičarima, koji neumorno rade na pronalasku svih nestalih iz Domovinskog rata. "Drago nam je da je pronađen i ovaj francuski dragovoljac kojem smo jučer postumno, i njegovoj majci, uručili hrvatsko državljanstvo", kazao je premijer. Istaknuo je kako je Vukovar grad u čiju je revitalizaciju država puno uložila tako da je postao grad koji dobro funkcionira.

"Vlada će i dalje nastaviti s ulaganjem i stvaranjem preduvjeta za kvalitetniji život svih Vukovarki i Vukovaraca, kao i za normalan suživot svih žitelja ovog grada i Vukovarsko-srijemske županije i istoka Hrvatske", rekao je Plenković.

Jandroković je istaknuo kako su sjećanja na žrtvu koju je Hrvatska podnijela u Domovinskom ratu i 34 godine poslije i dalje živa. "Emocije su snažne i Vukovar ostaje kao temelj moderne hrvatske države, kao točka stradanja i patnje, ali isto tako i ponosa hrvatskog naroda jer je ovdje zaustavljena velikosrpska agresija. Hrvatska je svoju slobodu platila krvlju, hrvatski narod je podnio ogromnu žrtvu i zato vjerujem da i danas sve generacije imaju poseban osjećaj prema Vukovaru, žrtvi i osjećaj zahvalnosti prema hrvatskim braniteljima i svima koji su sudjelovali u obrani Vukovara", poručio je.

Izrazio je poštovanje svim majkama, suprugama i članovima obitelji poginulih hrvatskih branitelja te nadu da se više nikada ovako nešto neće ponoviti. "Vukovar ne trpi nikakvu relativizaciju, ovdje se dogodio pokolj nad Hrvatima, kao i u Škabrnji, hrvatski narod platio je krvlju svoju slobodu, upravo ovi dani podsjećaju na najstrašniji način što se događalo i očekujemo pijetet koji će svi iskazati prema Vukovaru, bez ikakve relativizacije jer su ovo dani stradanja Hrvata", kaže Jandroković.