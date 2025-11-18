Naši Portali
DAN SJEĆANJA

VIDEO Andrej Plenković iz Vukovara: 'Još jednom smo došli iskazati pijetet'

Vukovar: Prigodni program kod Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro"
Foto: Mia Slafhauzer /PIXSELL
1/27
Autori: Željko Draženović/Hina, Nikol Zagorac/Hina
18.11.2025.
u 10:50

Posebno smo dirnuti da je prije nekoliko tjedana došlo do pronalaska novih postumnih ostataka nestalih u Domovinskom ratu, među kojima i Jean Michela Nicoliera i još trojice hrvatskih branitelja, dodao je Andrej Plenković

Premijer Andrej Plenković sa članovima Vlade i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković iskazali su u Vukovaru pijetet prema svim braniteljima i civilima poginulima u Domovinskom ratu, naglasivši da je Vukovar simbol otpora i obrane, ponos hrvatskog naroda. 

"Još jednom smo došli iskazati pijetet, poštovanje prema hrvatskim braniteljima i svim civilima koji su ovdje poginuli u Domovinskom ratu, prema herojskoj obrani Vukovara, koji je simbol otpora i obrane Hrvatske u pravednom Domovinskom ratu protiv velikosrpske Miloševićeve agresije, u ratu u kojem je Hrvatska pobijedila", poručio je Plenković iz dvorišta Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" u povodu Dana sjećanja na žrtvu Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. 

Posebno smo dirnuti da je prije nekoliko tjedana došlo do pronalaska novih postumnih ostataka nestalih u Domovinskom ratu, među kojima i Jean Michela Nicoliera i još trojice hrvatskih branitelja, dodao je Plenković. Zahvalio je ministru branitelja Tomi Medvedu, kao i svim sastavnicama domovinske sigurnosti, policiji, vojsci i forenzičarima, koji neumorno rade na pronalasku svih nestalih iz Domovinskog rata. "Drago nam je da je pronađen i ovaj francuski dragovoljac kojem smo jučer postumno, i njegovoj majci, uručili hrvatsko državljanstvo", kazao je premijer.  Istaknuo je kako je Vukovar grad u čiju je revitalizaciju država puno uložila tako da je postao grad koji dobro funkcionira.

"Vlada će i dalje nastaviti s ulaganjem i stvaranjem preduvjeta za kvalitetniji život svih Vukovarki i Vukovaraca, kao i za normalan suživot svih žitelja ovog grada i Vukovarsko-srijemske županije i istoka Hrvatske", rekao je Plenković.

Jandroković je istaknuo kako su sjećanja na žrtvu koju je Hrvatska podnijela u Domovinskom ratu i 34 godine poslije i dalje živa. "Emocije su snažne i Vukovar ostaje kao temelj moderne hrvatske države, kao točka stradanja i patnje, ali isto tako i ponosa hrvatskog naroda jer je ovdje zaustavljena velikosrpska agresija. Hrvatska je svoju slobodu platila krvlju, hrvatski narod je podnio ogromnu žrtvu i zato vjerujem da i danas sve generacije imaju poseban osjećaj prema Vukovaru, žrtvi i osjećaj zahvalnosti prema hrvatskim braniteljima i svima koji su sudjelovali u obrani Vukovara", poručio je.

Izrazio je poštovanje svim majkama, suprugama i članovima obitelji poginulih hrvatskih branitelja te nadu da se više nikada ovako nešto neće ponoviti. "Vukovar ne trpi nikakvu relativizaciju, ovdje se dogodio pokolj nad Hrvatima, kao i u Škabrnji, hrvatski narod platio je krvlju svoju slobodu, upravo ovi dani podsjećaju na najstrašniji način što se događalo i očekujemo pijetet koji će svi iskazati prema Vukovaru, bez ikakve relativizacije jer su ovo dani stradanja Hrvata", kaže Jandroković.

Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskoga sabora
Ključne riječi
Gordan Jandroković Andrej Plenković Dan sjećanja Vukovar

FE
FELIXEBERT
11:05 18.11.2025.

To je najmanje Sto smo duzni .Treba citavi drzavni vrh to raditi.Nazalost sramotno je kad takovi Gaze Po Tok proslosti.

Kupnja