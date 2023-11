Izvješće pravobraniteljice o slučaju Line Budak: 'Povrijeđeno joj je ustavno pravo na zdravlje'

Slučaj Line Budak, zagrebačke odvjetnice koja boluje od karcinoma dojke, a kojoj je Klinika za tumore, prema njezinom svjedočanstvu, punih sedam mjeseci uskratila uvid u ključni nalaz koji je ukazao kako ima tešku malignu bolest dobio je novi epilog.

Naime, pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter u potpunosti pobija nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva u slučaju pacijentice Line Budak u kojemu se tvrdilo da nije bilo pogrešaka i da procedure nisu prekršene u pristupu liječenju.

Tada je zdravstvena inspekcija zaključila kako u slučaju Line Budak, kao ni s njenim nalazima nije bilo propusta. Zaključili su da je zdravstveni sustav bio dostupan u svakom trenutku, a pacijentica je imala na raspolaganju sve potrebne usluge propisane od specijalista. Kako javlja N1 za razliku od bolničkih povjerenstva i inspekcije resornog ministarstva zdravstva koje su u rekordnom roku od par tjedana odbacile pritužbe Line Budak, pučka pravobraniteljica istragu je provodila mjesecima i donijela zaključke.

Lina Budak nije dobila jasnu uputu o podizanju nalaza te da stoga ne može biti sama odgovorna za njihovo nepravodobno uručivanje. Kao drugo, da Lina Budak nije bila jasno i cjelovito informirana o operaciji na koju je trebala dati informirani pristanak. Zaključeno je i da su upute KBC-a Sestre Milosrdnice o dijagnostičkoj pretrazi MR dojke diskriminatorne za žene jer određuju jasan termin samo za one koje imaju menstruaciju. U konačnici, pravobraniteljica zaključuje kako je hajka koja se digla na Budak nakon javnog istupa – štetna i odvraćajuća za sve pacijente koji se žele požaliti na postupanje u zdravstvu. Ukratko, u izvješću pučke pravobrnaiteljice stoji da je Lini Budak povrijeđeno međunarodnim konvencijama te hrvatskim Ustavom i zakonima zajamčeno pravo na zdravlje, javlja N1.

O svemu su u Točki na tjedan na N1 televiziji u Intervju tjedna govorile su sama pacijentica Lina Budak, u svom prvom istupu nakon otkrivanja ove priče u javnosti u veljači 2023., kao i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović.

"Mogu reći da sam preživjela ovu vrlo tešku godinu za mene, da sam morala potražiti spas u inozemstvu više puta. Morala sam na četiri teške kemoterapije, toliko teške da ih kolokvijalno zovu “crveni vrag”, red devil. To sam morala u München s obzirom na to da mi je profesor Pleština napisao da spas potražim negdje drugdje. Tako sam i učinila. Taj period, ti moji noćni odlasci prvim letom za München, odlazak u kliniku, primanje više sati te teške kemoterapije, čekanje posljednjeg leta za Zagreb prije nego mi pozli i prije nego što onemoćam da se tri dana ne mogu dići potpuno su me ponizili, iscrpili, financijski oštetili i taj dio želim što prije zaboraviti. Nadam se da ostali građani neće morati prolaziti pakao koji sam ja prošla u svom liječenju", kazala je Lina Budak za N1.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović kazala je da joj je teško slušati ovo iskustvo kroz koje je prolazila i još prolazi gospođa Budak. "Ono što se utvrđivalo u okviru našeg ispitnog postupka je različito od sudskog postupka. Gledali smo ovaj predmet vrlo ozbiljno, ja bih rekla tko je što učinio ili nije učinio u pojedinačnom slučaju, ali i šire. Funkcija tog postupka je vidjeti što može i treba drugačije kako se ovo ne bi ponovilo. Cilj je prevenirati u odnosu na sve bolnice, sve građane, pacijente u Hrvatskoj. Da pružanje zdravstvene zaštite, govorim o onkološkim pacijentima, bude onakvo kakvo treba biti", kazala je pravobraniteljica.

Na pitanje što su zapravo utvrdili, kaže: "Zapravo dosta toga. S jedne strane da su tu nedostaci, zapravo diskriminatorni učinci određenih internih procedura koji se odnose na KBC Sestre milosrdnice koji su pitanje pravodobnosti liječenja i to je zapravo jedan segment prava na zdravlje. Drugo je pitanje prava na potpunu obaviještenost, to pacijenti isto po zakonu imaju pravo".

"Jedno je pitanje samog nalaza i tu imam svašta dodatno za reći, vezano za upute koje se daju unaprijed, ali to vežem uz nepravodobnost liječenja. Ova potpuna obaviještenost se odnosi i na informirani pristanak kada trebate po zakonu dobiti informacije da vi kao pacijent znate što su pretrage i zahvati na koje vas se upućuje, koje su alternative, postoje li, da biste mogli dati informirani pristanak. To ovdje nije bio slučaj. Tu je i pitanje postupanja jednom kad se pacijent prituži da nešto nije bilo kako treba. Jedno je to kako se postupa po pritužbama, tu smo imali tri različita nadzora, koga se pita, koga se utvrđuje, recimo, ovdje je bio slučaj da se pita isključivo institucije, zdravstvene djelatnike, stručnjake, bez da se da pacijentici priliku da svoje navode, da imate različita mišljenja u tom postupku, što je nešto što mi u svom postupku radimo. Drugo je pitanje pružanja informacija samoj pacijentici koja je to tražila, ali i pučkoj pravobraniteljici kad provodimo postupak. I treće je pitanje općenito odnosa prema pacijentima koji se pritužuju u sustavu. To mislim da je nešto jako važno. Sustav je postavljen u određenoj mjeri odvraćajuće u odnosu na to da vi ukažete na problem i u odnosu na ukazivanje koje nije javno, a posebno kad je javno. I to je nešto o čemu isto moramo razgovarati", kazala je Tena Šimonović za N1.

Što se tiče našeg postupka, on je gotov, izvješće o slučaju je gotovo i ono je poslano Ministarstvu zdravstva, kazala je pučka pravobraniteljica. "Ja iz pojedinačnog gledam šire, da se protokoli i načini rada mijenjaju za sve bolnice u Hrvatskoj prema onom što mislim da treba naučiti iz ovog slučaja za sve građane u svim bolnicama. E sad, koliko će sad za to biti ili ne biti sluha, vidjet ćemo. Ispitni postupak je gotov, ali sada Ministarstvo ima otvoren rok za očitovanje o mišljenju, imaju još neko vrijeme, no ne još puno u odnosu na preporuke i upozorenja. Ono što još možemo reći je i slabost ovog sustava da ja nakon toga ne mogu ništa osim ovoga što sada radim, javno govoriti, sastaviti izvješće koje ide u Sabor i javnosti i nadati se da će biti sluha za to", kazala je.

Podsjetimo, Zagrepčanki Lini Budak koja boluje od karcinoma dojke Klinika za tumore prema njezinom svjedočanstvu za portal Index punih je sedam mjeseci uskratila uvid u ključni nalaz koji je ukazao kako ima tešku malignu bolest. Kako je ona ustvrdila nalaz nije bio dostavljen niti njoj, niti njenom obiteljskom liječniku, kao što ni nije bio u sustavu e-Građani. Kada se sama uputila po nalaze, molila je navela je, liječnike da provjere dokumentaciju, no rekli su joj da ih gnjavi.

Nakon toga uslijedile su brojne reakcija u javnosti, a ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice Davor Vagić kazao je kako se Lini Budak ispričao. - Gospođa je trebala preuzeti nalaz kod doktora specijaliste koji ju je i poslao na korbiopsiju. Zašto? Iz jednostavnog nalaza koji govori je li nešto zloćudno ili ne. Takav nalaz se ne izdaje na šalteru jednostavno zato što kolega treba objasniti pacijentu o čemu se radi. To je ponekad pacijenti i psihički stresno. Ona je trebala na neki način doći do njega (specijaliste op.a) kako bi joj on objasnio - objasnio je ravnatelj.

