Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Nova napetost u Aziji

Opasna igra oko Tajvana: Britanija strahuje od eskalacije zbog kineskih manevara

CHINA-SHANDONG-QINGDAO-CHINESE NAVY FLEET-RETURN (CN)
Ma Yubin/XINHUA
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
31.12.2025.
u 02:00

"Kineske vojne vježbe oko Tajvana ovaj tjedan povećavaju napetosti s obje strane tjesnaca i riskiraju eskalaciju", priopćio je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova.

Ujedinjena Kraljevina rekla je u utorak da kineske vojne vježbe oko Tajvana povećavaju rizik od eskalacije, i ponovila je svoj poziv na suzdržanost. "Kineske vojne vježbe oko Tajvana ovaj tjedan povećavaju napetosti s obje strane tjesnaca i riskiraju eskalaciju", priopćio je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova.

"Smatramo da se problem Tajvana trebaju mirno riješiti ljudi s obje strane Tajvanskog tjesnaca putem konstruktivnog dijaloga, bez prijetnji ili korištenja sile ili prisile. Ne podržavamo bilo kakve unilateralne pokušaje promjene statusa quo ili bilo kakvih aktivnosti koji riskiraju destabilizaciju."

"Nastavljamo pozivati na suzdržanost i izbjegavanje bilo kakvih daljnjih akcije koja podrivaju mir i stabilnost."

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!