Utvrdila zdravstvena inspekcija: S nalazima Line Budak nisu napravljeni propusti

Zdravstvena inspekcija je zaključila kako je u slučaju Line Budak, kao ni s njenim nalazima nije bilo propusta, utvrdila je zdravstvena inspekcija, a doznaje Dnevnik Nove TV. Zaključili su da je zdravstveni sustav bio dostupan u svakom trenutku, a pacijentica je imala na raspolaganju sve potrebne usluge propisane od specijalista.

Na temelju svega navedenog zaključili su kako nema utemeljanja za daljnja postupanja.

Podsjetimo Zagrepčanki Lini Budak koja boluje od karcinoma dojke Klinika za tumore prema njezinom svjedočanstvu ua portal Index prije par tjedana punih je sedam mjeseci uskratila uvid u ključni nalaz koji je ukazao kako ima tešku malignu bolest. Kako je ona ustvrdila nalaz nije bio dostavljen niti njoj, niti njenom obiteljskom liječniku, kao što ni nije bio u sustavu e-Građani. Kada se sama uputila po nalaze, molila je navela je, liječnike da provjere dokumentaciju, no rekli su joj da ih gnjavi. - Sestra je pogledala u računalo te rekla: 'Uuu, evo! Našla sam - prepričala je tada Zagrepčanka, inače odvjetnica po struci .

Nakon toga uslijedile su brojne reakcija u javnosti, a ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice Davor Vagić kazao je kako se Lini Budak ispričao prije nekoliko mjeseci te je objasnio i zašto. - Gospođa je trebala preuzeti nalaz kod doktora specijaliste koji ju je i poslao na korbiopsiju. Zašto? Iz jednostavnog nalaza koji govori je li nešto zloćudno ili ne. Takav nalaz se ne izdaje na šalteru jednostavno zato što kolega treba objasniti pacijentu o čemu se radi. To je ponekad pacijenti i psihički stresno. Ona je trebala na neki način doći do njega (specijaliste op.a) kako bi joj on objasnio - objasnio je ravnatelj.