Pacijentica Budak o liječniku: 'Soba mu je bila puna poklona, ja sam se osjećala posramljeno'

Zagrebačkoj odvjetnici Lini Budak sedam mjeseci u bolnici nisu rekli da ima rak, a izjava ministra Vilija Beroša, u kojoj je rekao da "ne zna kakve ona motive ima", ju je zaprepastila. To je, kako je istaknula, drska i bezobrazna insinuacija te kako ne želi da se nekome drugome ponovi situacija kao njoj. Ističe i kako je njezino zdravlje upropašteno propustima jer se deset mjeseci ne liječi.

“Tumor se višestruko povećao, moje zdravlje je loše, meni je potrebna hitna kemoterapija do kraja ovog mjeseca. Zgrožena sam mailom kirurga Stjepka Pleština koji je prvo rekao da se divi njemačkom kirurgu koji je samnom razgovarao sat vremena i da bi mu on to naplatio”, rekla je za N1 pa opisala što se sve dogodilo od ožujka prošle godine.

“Na prvi pregled sam otišla u Medikol 24. ožujka 2022. gdje je ustanovljeno da postoji temeljita sumnja i da je potrebna biopsija. Nakon tri dana otišla sam u Kliniku za tumore kod Andreja Rotha koji je napisao da se radi o benignom dobroćudnom procesu i poslao me na pretrage. Tu je prva greška jer on nije uočio ozbiljnosti mog stanja. Na šalteru mi je rečeno da kada dođu nalazi da ću biti nazvana. S obzirom da me nisu zvali odlazim nakon pet dana na šalter i dobivam hrpu nalaza, dva vezana uz biopsiju dojke gdje piše da nema nikakvih malignih stanica. No imala sam rezerviranu pretragu u Klinci za tumore, na magnetsku rezonancu. Oni mi kažu da se pregled radi peti dan od menstruacije, ali ja ju nisam imala”, kaže Budak te ističe kako je mjesecima odlazila u Kliniku i zvala te je dobila termin krajem srpnja, ali je dobila koronu. Tri mjeseca kasnije, jedan je liječnik utvrdio da joj nedostaje patohiskološki nalaz biopsije za kojeg je saznala da je u Klinici za tumore od travnja.

“Nije potrebno da pacijenti završe tečaj medicine da znaju koje sve nalaze trebaju dobiti. Tako da pismo Pleštine ne drži vodu, ja nisam čekala, meni nitko nije rekao da postoji taj nalaz dok nisam saznala u Medikolu. Zatim dolazim na šalter u Kliniku gdje mi govore da sam dobila sve nalaze. Sestra je tada rekla da sam naporna i dosadna te da sam dobila sve, ali je pogledala i rekla da nema. Zamolila sam ju da pogledala u računalo te se smilovala i našla nalaz. No rekla mi je da nalaze ne daju pacijentima nego liječnicima, a prije toga su mi ih sve dali. To je potpuno rasulo u sustavu”, dodala je. Doktor Roth, kaže, nije ni znao za njezin nalaz.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

“Prvo me pitao jesam li završila ciklus jer je pogledao datume. Pitao je jesam li završila svih šest kemoterapija ili sam još na petoj. Ja sam ostala bez teksta. Rekla sam da mi nije dobro i da moram sjesti. Njegova soba bila je puna vrećicama s poklonima, a ja sam se osjećala posramljeno što sam došla praznih ruku. Strašno je to kako se na pacijenta prebacuje loš osjećaj da nije donio nešto. Ta scenografija u javnom zdravstvenom sustavu je neprihvatljiva”, opisala je.

Na pitanje je li pogriješila što nije nazvala svog prijatelja liječnika da on pita što je s nalazima, kaže kako joj je Roth odgovorio potvrdno. Doktor Roth, kako navodi, rekao joj je da ne zna tko je u sustavu zakazao te kako mora na operaciju odstranjivanja dojke, nakon čega je bila u šoku.

"Krenulo je prebacivanje odgovornosti, ja sam mu rekla da znam kako idu multidisciplinarni slučajevi jer sam odvjetnica, a on mi je drsko rekao: 'Ne bojim vas se, ne možete mi ništa, ne možete me tužiti'. Ostala sam bez teksta, zašutila sam", opisala je.

Privatno je otišla na PetCT, no u Klinici joj, kaže, nisu mogli učitati CD nego su rekli: "Pa bar kad su vam toliko naplatili mogli su vam dati pravilan CD". Nakon biopsije, nalaz joj nije stigao, nego joj je nakon božićnih blagdana rečeno da će ga dobiti taj tjedan. Stigao je 30. prosinca te je pisalo kako mora na operaciju. Otišla je u Njemačku i s kirurgom u jednom danu dogovorila operaciju.

"Trošak je bio 10.000 eura i tražila sam od HZZO-a da mi plati taj trošak, no odbili su me. Tri dame koje su pregledavale moju dokumentaciju zgražale su se kako na dokumentima iz Münchena nema ni potpisa ni pečata. Ja sam im objašnjavala da je na svakoj stranci kod. Mi smo zapeli na tko zna kojem stupnju nerazvijenosti”, rekla je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Obratila sam se Rebru da mi omoguće hitnu kemoterapiju. Doktor Pleština mi je dogovorio da ne rade po tuđoj recepturi. Odlučila sam se ponovno na inozemstvo, u Hrvatskoj mi je onemogućeno liječenje", dodaje pa nastavlja: "Zašto ministar pokušava zataškati ovaj slučaj? Kako se tek osjeća neki drugi pacijent? Onaj koji ne razumije proceduru toliko koliko i ja, ili neku vezu, nema nikakve šanse".

“Pitam profesora Pleštinu koji je rekao da sam se otišla liječiti u inozemstvo iz obijesti, može li zamisliti kako sam se osjećala odlazeći na put u drugu zemlju ostavljajući doma maloljetno dijete i majku oboljelu od karcinoma”, pitala se. Tvrdi kako joj se jedini ispričao ravnatelj Vagić "koji će sada vjerojatno biti Beroševo žrtveno janje".

“Ja do danas nisam dobila lijek, dobila sam ga u Njemačkoj nakon drugog dana, 100 tableta koje koštaju 22 eura”, otkrila je.