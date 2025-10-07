Infiltriraju se u tvrtke za zbrinjavanje otpada, hrani koja se treba uništiti mijenjaju datume i onda je ponovo prodaju

Krivotvorena i nekvalitetna hrana vrijedna 95 milijuna eura zaplijenjena je u međunarodnoj akciji Opson XIV koju je koordinirao Europol. Tijekom akcije kazneno je prijavljena 631 osoba dok je 11.566 tona hrane i 1,4 milijuna litara raznog pića maknuto s tržišta.

Operacija Opson provodi se godinama, a u njoj osim Europola sudjeluju OLAF, DG SANTE i 31 europska zemlja te proizvođači hrane i pića iz privatnog sektora kako bi se razotkrile osobe i kriminalne grupacije koje krivotvore hranu i pića te ih plasiraju dalje na tržište. Tijekom akcije zaplijenjeno je 259.012 paketa razne hrane, 1.416.168 litara pića i 11.566.958 kilograma hrane, uključujući meso i morske plodove. Na koncu su prijave podnesene protiv 631 osobe, od kojih je 101 uhićena, dok se na meti istražitelja našlo 13 kriminalnih organizacija, čiji si poslovi ovom operacijom poremećeni. Da bi se zaplijenila krivotvorena hrana vrijedna 95 milijuna eura, trebalo je obaviti 31.165 kontrola.

Europol navodi kako je glavni ovogodišnji trend među krivotvoriteljima hrane bila infiltracija organiziranih kriminalnih organizacija tvrtke za zbrinjavanje otpada. Namjera im je bila da dođu do hrane kojoj je istekao rok trajanja i koja je čekala uništenje. Kada bi se dokopali te hrane, kriminalci bi s pakiranja uklonili originalne datume do kojih je hranu bilo najbolje upotrijebiti ili rok trajanja te bi ispisali nove, krivotvorene datume. Hrana, na kojoj je bio krivotvoren datum, zatim bi ponovo bila ubačena u lance opskrbe te bi se ponovo prodavala. Takva hrana, ne samo da je bila loša već je predstavljala i zdravstveni rizik, što se najbolje vidi po primjeru konzervirane ribe. Europol upozorava da krivotvorenje datuma na hrani kojoj je istekao rok trajanja nije novi kriminalni modus operandi, no kažu da je trenutačni opseg te prakse bez presedana.

Hrani i piću se osim krivotvorenja datuma trajanja, krivotvori i zemljopisno porijeklo, a to se najčešće radi s maslinovim uljima i vinima sa zaštićenom oznakom. Otkriveno je i da je je bilo više slučajeva prodaje mesa ili mesnih proizvoda restoranima ili kupcima iako je to meso prethodno bilo uskladišteno u lošim uvjetima ili u klaonicama koje nisu poštovale zakonske i higijenske standarde. Slično se radilo i s raznim morskim plodovima i ribom koji su se prodavali iako nisu bili prikladni za konzumaciju. Europol upozorava i da prijevare s hranom i pićem, odnosno preprodaja prehrambenih krivotvorina postaje sve sve značajnija kriminalna aktivnost, ali i velika ugroza za zdravlje.

S tržišta je povučena različita krivotvorina hrana; voće, povrće, perad, meso, morski plodovi, slatkiši, maslinovo ulje, aditivi.... U različitim zemljama kontrolirala se različita hrana. U Italiji je tako uhićeno sedam uzgajivača konja i jedan vozač kamiona jer je utvrđeno da su bili dio kriminalne organizacije koja je djelovala u Umbriji i Apuliji. Tajno su klali konje prethodno tretirane farmaceutskim proizvodima, što je predstavljalo značajan rizik za javno zdravlje. Osim toga, vlasti su otkrile i zaplijenile tajni objekt za klanje na farmi, s kamionom koji je sadržavao dijelove ilegalno zaklanih životinja.

Ilegalne klaonice nađene su i u Portugalu gdje je zaplijenjeno meso koje se prodavalo restoranima, iako nije zadovoljavalo higijenske i zdravstvene uvjete. Uhićen je vlasnik ilegalne klaonice u kojoj su nađene 33 zaklane životinje, 159 ovaca i koza koje su čekale na klanje, 200 kg iznutrica raznih životinja....U Španjolskoj je razotkrivena kriminalna organizacija koja je profitirala od ilegalno ulovljenih kontaminiranih školjki. Uhićeno je 11 osoba i zaplijenjeno više od sedam toni školjki koje su ulovljene u rijeci Tajo, te distribuirane diljem Portugala, Španjolske, Francuske i Italije. Sumnja se da je kriminalna organizacija na njihovoj prodaji tjedno zarađivala 2,5 milijuna eura. Osim za distribuciju kontaminirane hrane i pranje novca, članovi te kriminalne organizacije sumnjiče se i za trgovinu ljudima.