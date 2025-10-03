Europol uz pomoć hrvatske policije razbio međunarodnu mrežu trgovanja ljudima

Europol je razbio međunarodno aktivnu mrežu trgovanja ljudima i organizirane prostitucije za koju se vjeruje da je na području Hrvatske i Albanije spolno iskorištavala više od 50 žrtava porijeklom iz Južne Amerike, priopćilo je Ravnateljstvo policije. U MUP-u ističu da su u operaciji razbijanja kriminalne mreže bile uključene albanska državna policija, kolumbijska nacionalna policija i hrvatska policija uz potporu Eurojusta. MUP je izvijestio da je kriminalna organizirana mreža, koju su uglavnom činili Kolumbijci, vrbovala i prevozila žene u ranjivim situacijama s područja Kolumbije u Europu, a kada su se našle pod kontrolom mreže, žrtve su bile izložene spolnom iskorištavanju u nekoliko europskih država uključujući Albaniju i Hrvatsku.

Prema navodima MUP-a, osumnjičenici su djelovali s visokim stupnjem mobilnosti, što je otežavalo nacionalna istraživanja, dok je međunarodna suradnja Albanije, Hrvatske i Kolumbije, omogućena putem Europola, bila ključna za povezivanje glavnih organizatora s lokalnim suradnicima koji su djelovali u njihovo ime u tranzitnim zemljama i zemljama iskorištavanja. Glavni osumnjičeni, kojeg je Europolova radna skupina identificirala kao metu visokog rizika, koordinirao je aktivnosti skupine dok se istovremeno distancirao od izravnog iskorištavanja. MUP dodaje da je istraživanjem otkrivena vrlo organizirana struktura unutar mreže u kojoj su članovima dodijeljene određene uloge, od vrbovanja i prijevoza do izravne kontrole i iskorištavanja žrtava.

Policija precizira da su spolne usluge oglašavane na mrežnim stranicama za odrasle, dok su operateri u pozivnim centrima pregovarali o cijenama i uslugama, što znači da žrtve uopće nisu imale kontrolu nad vođenjem vlastitog života. Takozvane "agencije", nastavlja MUP, nadgledale su svaki detalj, od vrbovanja do naplate, pri čemu su često izlagale žrtve psihološkom i fizičkom nasilju i prijetnjama upućenim članovima njihovih obitelji u Kolumbiji. U MUP-u nadodaju da je najmanje polovica nezakonito stečenih prihoda išla glavnom organizatoru koji se koristio sofisticiranim metodama pranja novca radi prikrivanja profita od kriminalnih aktivnosti.

Hrvatska policija odigrala ključnu ulogu u slučaju



Policijskim postupanjem obuhvaćeno je 16 pretraga domova i to njih sedam u Albaniji te devet u Kolumbiji, s time da je sedam osoba uhićeno u Albaniji, a 10 u Kolumbiji. Također, identificirane su 54 žrtve koje dolaze iz Južne Amerike, od čega njih 44 u Albaniji te po pet u Hrvatskoj i Kolumbiji. MUP naglašava da je Hrvatska, kao država koja predvodi operativnu radnu skupinu RAPAX u koordinaciji s Europolom, odigrala ključnu ulogu u ovom međunarodnom slučaju budući da je još u svibnju 2024. prva identificirala 25-godišnjeg kolumbijskog državljanina, vođu zločinačkog udruženja, koji je u Hrvatskoj organizirao pružanje spolnih usluga za novac. Protiv njega je podnesena kaznena prijava te je raspisana međunarodna potraga.

Upravo ovaj osumnjičenik, nominiran od strane Hrvatske kao meta visokog značaja (High Value Target), sada je uhićen u Kolumbiji. MUP je priopćio i da zapljene uključuju dokaze i opremu, kao i da su u tijeku daljnje zapljene. Europol je podržao operativne aktivnosti, olakšao razmjenu informacija i pružio analitičku podršku. Na akcijski dan Europol je poslao stručnjaka u Kolumbiju kako bi unakrsno provjerio operativne informacije u stvarnom vremenu, pružio podršku na terenu i koordinirao prekograničnu suradnju. U MUP-u ističu da hrvatska policija predvodi zajedničke napore unutar OTF RAPAX-a, koji okuplja policije i agencije brojnih europskih i međunarodnih partnera, s ciljem razotkrivanja organiziranih kriminalnih skupina koje se bave trgovanjem ljudima i nezakonitim organiziranjem prostitucije, utvrđivanja njihovih identiteta, uhićenja članova te oduzimanja protuzakonito stečene imovine.

Upravo zahvaljujući hrvatskom vodstvu u radu OTF RAPAX-a do sada je predloženo šest meta visokog značaja (HVT), što potvrđuje kako je Hrvatska jedna od vodećih država u području suzbijanja međunarodnog trgovanja ljudima, ocijenio je MUP. Zaključuju i da je sudjelovanje hrvatske policijske službenice tijekom završne akcije u Kolumbiji dodatna potvrda visoke razine stručnosti i povjerenja koje hrvatska policija uživa među svojim međunarodnim partnerima.