I Hrvatska sudjelovala u operaciji Leke u kojoj su zaplijenjene 22 tone staklenih jegulja

Zapljena 22 tone staklenih jegulja koje su nađene prilikom 16.131 inspekcijskog nadzora diljem Europe, pri čemu je uhićeno 26 osoba, rezultat su najnovije faze operacije Lake u kojoj je sudjelovala 21 zemlja, uključujući i Hrvatsku, a koordinirao ju je Europol. Operacija se provodila od listopada 2024. do lipnja 2025., a njezin cilj su bile kriminalne grupe, pa i mreže koje krijumčare velike količine staklenih jegulja koje su namijenjene nezakonitim farmama u Aziji.

Istragom je utvrđen standardni modus operandi: trgovinu staklenim jeguljama vodilo je nekoliko za to specijaliziranih kriminalnih organizacija. Unutar tih kriminalnih organizacija, europski državljani bili su zaduženi za nabavku staklenih jegulja, pri čemu su se koristili ribarskim poduzećima. Državljani Azije su pak upravljali krijumčarskim rutama van Europe. Nakon što bi bile prokrijumčarene van EU, staklene jegulje su se uzgajale na nelegalnim farmama i prodavale diljem svijeta, kao legitimni riblji proizvod. Prema procjenama Europola svake se godine prokrijumčari i do 100 tona staklenih jegulja, na čemu kriminalci zarade između 2,5 do 3 milijarde dolara. Naime, crno tržište nije samo prijetnja za ugroženu vrstu, već se krijumčarenje staklenih jegulja povezuje i s drugim kriminalnim aktivnostima, kao što su utaje poreza, prijevare povezane s hranom, krivotvorenje dokumenata, pranje novca....Da bi prikrili svoje aktivnosti, krijumčari staklenih jegulja krivotvore evidenciju ulova, a da bi izbjegli provjere izmišljaju primatelje pošiljki. Tako, kako se sumnja, svake godine iz Europe izvezu više tona živih jegulja.

Što se pak tiče operacije Lake, riječ je o jednoj od najdugovječnijih Europolovih operacija, koja se provodi od 2016., čiji je cilj suzbijanje i razotkrivanje kaznenih djela usmjernih protiv okoliša. Od njezina pokretanja ukupno je uhićeno više od 850 osoba te je zaplijenjeno ili je spriječeno krijumčarenje 109 tona staklenih jegulja.

Staklene jegulje su zaštićena i ugrožena vrsta diljem svijeta. Združene policijske akcije kojima su cilj krijumčari staklenih jegulja mogle bi i spasiti tu vrstu od potpunog izumiranja, jer se populacija europskih jegulja (Anguilla anguilla), zadnjih godina smanjila za 90 posto, a Europolove akcije su od 2016. ovakve kriminalne aktivnosti smanjile za 50 posto. Staklene jegulje se najčešće krijumčare u avionskoj prtljazi. Za taj "posao" se, kao i za prenošenje droge, koriste ljudske "mule", a krijumčari su osmislili sofisticirani način koji omogućuje jeguljama da prežive 48 sati. Europol je identificirao nekoliko kriminalnih skupina koje su se specijalizirale za ovaj posao te za krijumčarenje jegulja iz Europe u Aziju. Ponekad se staklene jegulje kupuju i preko posrednika, dok je u drugim slučajevima utvrđeno da su legalno ulovljene staklene jegulje preprodaju na ilegalnim tržištima s tim da se prethodno prokrijumčare kroz carinu s pomoću lažnih deklaracija u kojima se opisuje da je riječ o nekim drugim proizvodima. Kada staklene jegulje konačno dođu do Azije, uzgajaju se na ribljim farmama te zatim preprodaju diljem svijeta. Trgovina staklenim jeguljama, koje se u mnogim azijskim zemljama smatraju delikatesom, jedan je od najutjecajnijih oblika trgovine divljim životinjama diljem svijeta. Sumnja se da se iz zemalja EU godišnje može prokrijumčariti oko 100 tona staklenih jegulja, a kilogram se prodaje i za nekoliko tisuća eura po kilogramu.

Krijumčarenje staklenih jegulja spada pod ono što Europol i policije diljem svijeta zovu klimatskim kriminalom. Riječ je o vrsti kriminala koji je povezan s klimatskim promjenama te je posljednjih godina postao ne samo unosan posao, već i globalna prijetnja svjetskoj sigurnosti. Prema navodima Europola, to je specifična vrsta kriminala, jer se za razliku od trgovine drogom, oružjem ili ljudima, velikim dijelom odvija na legalan način zato što u njemu sudjeluju stručnjaci raznih profila. Što je i logično jer je za krijumčarenje zaštićenih životinja ili biljki potrebno stručno znanje, kakvo nije potrebno za krijumčarenje droge ili oružja. U svojim godišnjima procjenama prijetnji od organiziranog kriminala, Europol navodi da se na trgovini drogom godišnje zarađuje oko 40 milijardi eura. Zarade na klimatskom kriminalu znatno su veće, a još 2016. Europol je procijenio da je ekonomska šteta u globalnim razmjerima zbog takve vrste kriminala između 78 i 218 milijardi eura godišnje. I ta šteta svake godine raste, ugrožavajući svjetske nacionalne ekonomije, a 2019. Svjetska banka procijenila je da će se ekonomske štete od krijumčarenja zaštićenih vrsta, ilegalnog ribarenja, bespravne sječe i tome slično, uskoro iznositi i dva bilijuna dolara godišnje.

Kada se govori o strukturi klimatskog kriminala, iz Europola skreću pozornost i da je to u velikom dijelom oportunistički kriminal u koji se upletu vlasnici legalnih poslova, poglavito ako se bave trgovinom životinjama, jer im je to način da povećaju svoje prihode. Svakako je zanimljiv, a vjerojatno i pomalo neočekivan podatak da je EU glavno središte krijumčarenja zaštićenih biljnih ili životinjskih vrsta, jer se one iz EU krijumčare dijelom svijeta.