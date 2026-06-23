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EU BLOKADA

Mađarska ponovno koči europski put Ukrajine i Moldavije

Visegrad Group (V4) prime ministers meet in Godollo
Foto: MARTON MONUS/REUTERS
1/5
VL
Autor
Eva Berišić
23.06.2026.
u 20:16

Prema riječima diplomata, Mađarska je bila jedina država koja se usprotivila tom potezu, za koji je potrebna jednoglasna potpora svih članica, a rasprava će se nastaviti idućega tjedna.

Mađarska je odgodila ključan proceduralni korak potreban za nastavak procesa pristupanja Ukrajine i Moldavije Europskoj uniji, potvrdila su dvojica diplomata EU-a. Kijev i Kišinjev ostvarili su važan iskorak na svom europskom putu nakon što su države članice 15. lipnja jednoglasno odobrile otvaranje prvog formalnog pregovaračkog poglavlja za obje zemlje.

Taj je korak godinama bio blokiran zbog protivljenja bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbána ulasku Ukrajine u Europsku uniju. (Budući da su kandidature Ukrajine i Moldavije politički povezane, napredak jedne nije bio moguć bez druge.) Dvije države sada nastoje ubrzati pristupni proces. Zamjenik ukrajinskog premijera Taras Kačka ranije je ovoga mjeseca za POLITICO izjavio kako Kijev planira do sredine srpnja otvoriti svih šest pregovaračkih klastera, odnosno skupina formalnih pregovaračkih poglavlja.

No taj bi plan sada mogao biti doveden u pitanje nakon što se Mađarska u utorak usprotivila slanju pisma Europskom vijeću i Europskoj komisiji u ime svih 27 država članica, kojim bi se utvrdilo zajedničko stajalište europskih prijestolnica. Prema riječima diplomata, Mađarska je bila jedina država koja se usprotivila tom potezu, za koji je potrebna jednoglasna potpora svih članica, a rasprava će se nastaviti idućega tjedna.

Glasnogovornik Stalnog predstavništva Mađarske pri Europskoj uniji u Bruxellesu nije odgovorio na upit za komentar. Takav potez u skladu je sa suzdržanim pristupom premijera Pétera Magyara prema ukrajinskom članstvu. Iako Magyar nije blokirao otvaranje prvog pregovaračkog klastera za Ukrajinu, njegova je vlada, prema riječima jednog od diplomata, inzistirala da se iz pisanih zaključaka prošlotjednog sastanka europskih čelnika u Bruxellesu izbriše formulacija „što je prije moguće” u kontekstu ukrajinskog članstva u EU-u.

Obojici diplomata zajamčena je anonimnost jer nisu ovlašteni javno govoriti o internim postupcima iza zatvorenih vrata. Na konferenciji za novinare nakon završetka sastanka Europskog vijeća prošloga tjedna Magyar je dodatno pojasnio svoje stajalište te izjavio: „Ukupno postoji šest klastera i ne smatramo da je dobro otvoriti ih sve odjednom, dijelom zato što se još nije ni osušila tinta na prvome, a dijelom zato što bi to poslalo pogrešnu poruku zemljama zapadnog Balkana, Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, koje već godinama ulažu napore kako bi postale članice Europske unije.”

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Ključne riječi
članstvo moldavija Ukrajina EU Mađarska

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