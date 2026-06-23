VIDEO Turisti u kampu na granici s Hrvatskom ostali u nevjerici: 'Nisu baš shvatili što vide...'

Dvoje nizozemskih turista u kampu Madronič na samoj granici Hrvatske i Slovenije snimili su medvjedića koji je prelazio rijeku Kupu ( slovenski Kolpu) s hrvatske strane. Smeđi medvjed, za kojeg vlasnik kampa procjenjuje da ima oko dvije godine, najvjerojatnije je osjetio miris svježe pripremljene ribe. Tijekom kratkog posjeta znatiželjno je trčao uz obalu, a zatim se vratio u šumu. Ovo nije bio prvi posjet, jer je prije dva tjedna viđen i u obližnjem restoranu, javlja 24 ur.

Medvjeda su prošli tjedan snimili nizozemski turisti dok je istraživao područje Kupe. "Bili su toliko uzbuđeni jer dolaze iz Nizozemske, to se tamo ne događa. Nisu baš shvatili što vide, samo su mislili da je to pripitomljeni medvjed koji šeta okolo kao atrakcija", kaže Peter Madronič. Medvjed je došao s druge strane rijeke Kupe, prošetao oko 200 metara uz slovensku obalu, a zatim se vratio na hrvatsku stranu. "Možda je razlog bio taj što su ranije roštiljali i jednostavno je loše mirisalo. Bio je na hrvatskoj strani u šumi, gdje nije bilo ljudi i gdje se osjećao sigurno", kaže Madronič.

Mladi medvjed od tada nije viđen u ovom kampu. "Moram, međutim, reći da se slična scena dogodila prije 14 dana, otprilike kilometar i pol nizvodno, u domu kolege koji također radi u turizmu, i u osnovi se dogodilo na isti način", dodao je izvor. Nije ovo prvi put ove godine, kažu, medvjedi plivaju u rijeci Kupi gotovo svake godine u svibnju i početkom lipnja. "Navikli smo na to, znamo kako intervenirati u takvoj situaciji, time što se ne osjećamo ugroženo, jer je ovo mladunče", kazao je. Kamp je siguran, kaže vlasnik, jer se medvjed boji ljudi. Posjetitelji također ne osjećaju nikakav strah.