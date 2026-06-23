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UPLATIO 5,20 EURA

Nevjerojatan dobitak: Hrvat osvojio 80.000 eura, zna se iz kojeg grada dolazi

Eurojackpot
Hrvatska lutrija
VL
Autor
Večernji.hr
23.06.2026.
u 19:26

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa održat će se u srijedu, 24. lipnja

Nevjerojatan dobitak ostvaren je u Zagrebu u igri Hrvatske lutrije Sve ili Ništa. U 174. kolu izvučeni su brojevi 1, 2, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18 i 20, a upravo su oni jednom igraču donijeli dobitak 0 u iznosu od 80.000 eura. Igrač iz Zagreba odigrao je četiri kombinacije i nije pogodio nijedan od izvučenih brojeva, što mu je donijelo glavni dobitak. Za listić uplaćen 5,20 eura osvojio je čak 80.000 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Inovine, Sigetje bb kod broja 2, u Zagrebu. Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa održat će se u srijedu, 24. lipnja 2026. godine.
Ključne riječi
Hrvatska Lutrija

Komentara 1

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PN
pošteni_načelnik
20:25 23.06.2026.

jedan Hrvat - dobio 80 000 e, a 100 000 Hrvata izgubilo 5 eura i više! Saldo?!

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