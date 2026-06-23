Maskirani napadači uništili automobil zagrebačkih registracija u Srbiji, svjedoci tvrde: Znali su što im je meta

Automobil Davida Gruhonjića, sina novinara i sveučilišnog profesora Dinka Gruhonjića, razbijen je i teško oštećen u Novom Sadu, piše nova.rs. Prema riječima svjedoka, vozilo su u nedjelju navečer na parkiralištu u novosadskom naselju Liman napala trojica mlađih muškaraca s fantomkama na glavi. Napadači su se, prema iskazima svjedoka, razbježali kada im je jedan od njih počeo prilaziti. Na mjesto događaja stigla je policija, a David i Dinko Gruhonjić, kao i svjedoci, poslije su dali izjave u policijskoj postaji. Svjedoci su agenciji Beta rekli kako je vjerojatno riječ o mlađim osobama koje su se izravno usmjerile baš prema tom automobilu te su ostavljale dojam da su unaprijed znale koje im je vozilo meta. Na automobilu su uništeni vjetrobransko staklo te vozački i suvozački prozor, teško su oštećeni retrovizori, a djelomično je oštećena i limarija. Riječ je o Škodi Octaviji karavan iz 2019. godine, sa zagrebačkim registarskim oznakama.

David Gruhonjić zaposlen je na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, gdje je i student druge godine doktorskog studija. Državljanin je Srbije i ima radnu dozvolu u Hrvatskoj. I ranije je povremeno bio meta kampanja targetiranja tabloida bliskih vlastima u Srbiji, koji su ga optuživali da radi za hrvatsku Sigurnosno-obavještajnu agenciju. Dinko Gruhonjić početkom 2025. godine pisao je premijeru Andreju Plenkoviću, predsjedniku Zoranu Milanoviću i ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, tražeći zaštitu za svojeg sina Davida nakon izjava tadašnje veleposlanice Srbije u Hrvatskoj Jelene Milić. Ona je tada na Facebooku negativno komentirala intervju Dinka Gruhonjića za Nacional, nakon čega je srpski tabloid Informer objavio još jedan negativan tekst o Gruhonjiću, u kojem je, kako se navodi, "kao metu" označio njegova sina Davida.

"Našeg sina Davida Gruhonjića doveli su u vezu sa Sigurnosno-obavještajnom agencijom (SOA) Republike Hrvatske. Siguran sam da ne treba napominjati da su to gnusne laži koje ugrožavaju sigurnost našeg sina", naveo je tada Dinko Gruhonjić u pismu. Dinko Gruhonjić sveučilišni je profesor, novinar i programski direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV). Komentirajući uništavanje automobila, David Gruhonjić rekao je agenciji Beta da je moguće da mu je vozilo oštećeno zbog zagrebačkih registarskih oznaka, ali i zbog, kako je naveo, "nastavka pritiska i prijetnji koje dobiva njegova obitelj", a koje su, dodao je, već više puta prijavljivane policiji. "Ovaj događaj me jako uznemirio, kao i moju obitelj", rekao je David Gruhonjić, koji je u Novi Sad došao kako bi vikend proveo s obitelji. Dinko Gruhonjić rekao je agenciji Beta da sumnja kako je vandalizam na automobilu njegova sina nastavak izravnog fizičkog ugrožavanja sigurnosti njegove obitelji. "Strahujem za život svoje obitelji", rekao je Dinko Gruhonjić.