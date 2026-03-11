'Hranu ne gledamo samo kao poslovnu priliku nego i kao strateški sektor'

Ovogodišnji dobitnik nagrade Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika (CROMA) u kategoriji Menadžer velikog poduzeća je Darko Horvat, predsjednik Uprave BOSQAR-a, koji je, kako se navodi u priopćenju o nagradama, tvrtku uspješno profilirao kao jednu od vodećih investicijskih platformi u regiji. Ova konstatacija zapravo i jest točna jer BOSQAR doista jest bio dominantna investicijska snaga na domaćem tržištu prošle godine. Sam Horvat čovjek je bogata poslovnog iskustva na više kontinenata.

I vi i BOSQAR INVEST dobili ste CROMA-inu nagradu. Nekako se čini brzo nakon rebrendiranja. Što kompaniji i vama ovakva nagrada donosi?



Može se činiti da je nagrada došla brzo nakon rebrendiranja, ali rebranding BOSQAR INVESTA bio je samo vidljiviji trenutak u priči koja traje gotovo deset godina, a u sklopu koje smo etablirali četiri vodeće grupacije na ovim prostorima – Mplus, Workplace, Panvitu i Mlinar – u industrijama poslovnih procesa i tehnološkog outsourcinga (BPTO), prehrambenom sektoru (Food) i ljudskih resursa (HR). Kada smo 2016. godine počeli poslovati, krenuli smo s kontakt-centrom od oko 300 zaposlenika. To je bio temelj naše prve, BPTO vertikale, koju smo na tržištu razvijali pod brendom Mplus. Mi smo kroz Mplus gradili reputaciju operativne izvrsnosti i brzog rasta i tu rezultati govore sami za sebe. Kompanije koje je Mplus akvizirao u prosjeku su ostvarivale troznamenkasti rast u prve dvije do tri godine nakon preuzimanja, što je dokaz snage naših upravljačkih i integracijskih procesa, kako unutar Mplusa, tako i u cijeloj grupi. Taj pristup primijenili smo i pri uspostavljanju naše HR vertikale (Workplace) kao odgovor na sve veću potražnju za radnom snagom.

A onda smo 2024. godine napravili iskorak koji je bio važna prekretnica za našu grupu. Investicijom u Panvitu, vodeću slovensku poljoprivredno-prehrambenu grupaciju, oformili smo Food vertikalu, pod brendom Future Food. Potom je uslijedio Mlinar, s kojim smo dobili consumer-facing lidera u pekarstvu u Adria regiji. Baš zato često kažem kako je zadnjih pet godina bilo posebno intenzivno razdoblje. U tom smo periodu transformirali BOSQAR INVEST u modernu, multivertikalnu grupaciju koja potiče rast svojih operativnih kompanija, realizira sinergije među njima te osigurava optimalnu alokaciju kapitala. Ova nagrada CROMA-e je, u tom kontekstu, potvrda struke da je povjerenje investitora i tržišta u našu strategiju i Upravu opravdano. To što nagrada dolazi od kolega i vrhunskih menadžera u Hrvatskoj je nešto što jako cijenim.

BOSQAR INVEST izuzetno je agilna grupa. Koliko je teško u takvom ritmu prepoznati prilike za ulaganja kod nas, gdje one možda nisu tako česte?



Ne bih se složio s procjenom da prilika nema, no da bi se prepoznala prava prilika u bazenu onoga što mi vidimo u Hrvatskoj i regiji, potrebno je imati vrhunske analitičke kapacitete. Nijedna odluka o ulasku u transakciju – a BOSQAR INVEST dosad je uspješno akvizirao niz kompanija – ne dolazi preko noći. Uvijek je riječ o case-by-case procjeni našeg ekspertnog M&A tima te opreznom promišljanju o tome kako se određena akvizicija uklapa u našu strategiju i na koji način može dopuniti grupaciju. Iz tog razloga svaka naša investicija ponajprije mora imati stratešku supstancu i kapacitete da nadogradi ono što već postoji. Ništa nije samo radi rasta, sve je dio logične i održive strategije.

Procesi spajanja i preuzimanja često su dugotrajni, složeni i zahtijevaju potpunu predanost i disciplinu. Svaka transakcija obuhvaća stotine međusobno povezanih koraka i traži beskompromisnu pažnju prema detaljima: od dubinske analize (due diligence) i procjene vrijednosti, preko pregovora i strukturiranja transakcije, pa sve do pomno razrađenih integracijskih planova koji omogućuju ostvarenje sinergija i dugoročne vrijednosti za dioničare. Krajnji cilj je da svaka poslovna vertikala ostvari puni potencijal, čime pridonosimo razvoju gospodarstva, otvaranju radnih mjesta, jačanju tehnološke infrastrukture u regiji te, naravno, i stvaranju dodatne vrijednosti za naše dioničare i suvlasnike.

Pogotovo je tako kada se pogledaju prihodi, u zadnjih 12 mjeseci oni su bili 628 milijuna eura, posebno je to vrijedno kada se gleda stalno investiranje. Što se najviše isplatilo od svih akvizicija?



Kada govorimo o akvizicijama, teško mi je izdvojiti jednu kao “najisplativiju”, jer naš pristup nikada nije bio oportunistički. Mi strateški gradimo diverzificiran sustav tako što ulažemo u industrije s trajnom potražnjom i stabilnim, strukturnim potencijalom rasta, a koje mogu generirati profitabilnost neovisno o fazi ekonomskog ciklusa. Rezultati koje ostvarujemo posljedica su dugoročno postavljenih temelja koji nam omogućuju veću otpornost u srednjem i dugom roku, a naše zadnje brojke to potvrđuju. U 2025. godini ostvarili smo 628,6 milijuna eura prihoda, što je rast od 66% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. EBITDA je porasla 51%, na 68,2 milijuna eura, dok je prilagođena EBITDA porasla 83%, na 83,1 milijuna eura.

Ti rezultati odraz su kako organskog rasta, tako i uspješnog provođenja strateških akvizicija. Posebno sam ponosan na uravnoteženost koju smo uspjeli postići između naših ključnih vertikala. U BPTO segmentu, kroz Mplus, učvrstili smo poziciju u srednjoj i istočnoj Europi, uz snažan organski rast koji proizlazi iz naše vodeće uloge u području umjetne inteligencije koju razvijamo putem tehnološke platforme GRAIA. Lanjska akvizicija Mlinar Grupe je bila ključni iskorak u stvaranju vodeće regionalne prehrambene platforme, a u HR vertikali nastavili smo širiti usluge i jačati doseg u srednjoj i istočnoj Europi. Kombinacija rasta i kvalitetnih preuzimanja vidi se i u činjenici da naše Food i BPTO vertikale gotovo podjednako doprinose ukupnim rezultatima Grupe u nekim metrikama, čime dodatno smanjujemo koncentracijski rizik, a što je bila jedna od naših najvažnijih strateških ambicija posljednjih godina.

Meni kao običnom potrošaču čini se kako je Mlinar za vas odlična reklama jer se čini da se ponuda značajno poboljšala nakon što ste preuzeli tu kompaniju. Kako ste zadovoljni s vaše strane, kako Mlinar posluje nakon vašeg preuzimanja?



Drago mi je da je takav dojam. Za nas je nit vodilja u prehrambenoj industriji uvijek ista – fokus je na dobroj usluzi i kvalitetnom proizvodu. Iako se često zanemaruje, jednako važan kao i sama akvizicija jest period integracije nakon nje. Održiva vrijednost nastaje tek kada nova organizacija postane dio šireg okruženja koje dijeli iste principe upravljanja i poslovne etike. Zato svaka nova kompanija prolazi kroz faze financijskog i operativnog usklađivanja, uspostavu sustava izvještavanja, uvođenje standarda korporativnog upravljanja i razvoj menadžerskih timova. Takav sustavan pristup, jasno, ima pozitivne efekte i na profitabilnost, ali i na dugoročni razvoj kompanije, njezina brenda i vrijednost koju stvara za sve svoje dionike. Mlinar se odlično uklopio u našu grupaciju i uz Panvitu predstavlja važan korak u stvaranju regionalnog prehrambenog giganta.

Kao vaša inozemna investicija tu je Panvita, velika poljoprivredna kompanija koju kod nas poznajemo po brendu AVE. Koji su planovi za tu kompaniju, možda proširenje portfelja, plasman Mlinarovih proizvoda u Sloveniju u sklopu nje ili nešto slično?



Panvita je doista snažan sustav u slovenskoj agri food industriji, s više od 100 godina tradicije i vrlo jasnom pričom oko održive proizvodnje hrane. Riječ je o kompaniji koja pokriva cijeli lanac, od primarne poljoprivrede do gotovih proizvoda, a zapošljava više od 700 ljudi i upravlja s više od 3500 hektara zemljišta. Upravo ta širina i operativna snaga čine Panvitu odličnom platformom za daljnji rast. Kad ste već spomenuli Panvitine robne marke, nedavno smo za AVE Grill proizvode u Sloveniji osvojili tri naslova ŠAMPIONA i pet zlatnih medalja. Činjenica da se šampionski naslov dodjeljuje proizvodima koji tri uzastopne godine osvajaju zlatnu medalju, potvrđuje kontinuiranu kvalitetu, inovativnost i stručnost Panvitinih proizvodnih timova. Što se tiče naših planova, mogu reći kako je prehrambeni sektor u regiji i dalje prilično fragmentiran. Mnoge manje, često obiteljske tvrtke imaju kvalitetu i tradiciju, ali im nedostaju kapaciteti da se prošire izvan svojih lokalnih tržišta.

Panvita je zato u prednosti. Kao već integrirani sustav može relativno lako nadograditi svoj portfelj i uključiti dodatne kompanije koje žele napraviti iskorak. Ne skrivamo da imamo ambiciozne planove za ovu godinu, i u Sloveniji i u Hrvatskoj, ali i šire. Panvita, a odnedavno i Mlinar, omogućuju nam da jasnije posložimo dvije glavne divizije unutar prehrambene vertikale BOSQAR INVESTA. Prva je Agri & Meat Processing, koja se temelji na Panviti i njezinu integriranom lancu vrijednosti. Druga je Bakery divizija, koju razvijamo kroz Mlinar, danas vodeću regionalnu pekarsku i food to go platformu. Zajedno, te divizije stvaraju uistinu snažan, rijetko viđen vertikalno integrirani model u regiji. Da odgovorim izravno – da, aktivno gledamo nove prilike i već sada mogu reći da u pipelineu imamo nekoliko atraktivnih potencijalnih targeta.

Spominje se često vaš interes za PIK Vrbovec, koji Fortenova očito želi prodati. To bi vas uzdiglo možda i među tri najznačajnije prehrambene tvrtke u nas. Kako vidite razvoj PIK Vrbovca ako ga doista kupite?



Sukladno politici Društva, nažalost ne mogu komentirati tekuće M&A procese. Ono što mogu potvrditi, a što smo i predstavili nedavno Burzi, jest da smo trenutačno u fazi razmatranja koja uključuje i proces dubinskog snimanja poslovanja društva PIK Vrbovec plus kao jedne od potencijalnih investicijskih prilika te u komunikaciji s ovlaštenim predstavnicima trenutačnog člana predmetnog društva (Fortenova Grupa) vezano za moguće elemente transakcije.

Tu je i niz manjih ulaganja, vidimo, recimo, da ih ima i u IT-ju, umjetnoj inteligenciji.... Imate li takvih zamisli, ako ne, zašto mislite da se na takva tržišta ne isplati ulagati u nas? Kakvi su vaši planovi na tom području?



Prošla je godina dana otkako smo lansirali brand GRAIA, koji predstavlja našu tehnološku platformu temeljenu na inovativnim AI rešenjima, a okuplja tehnološke kompanije unutar BPTO vertikale Mplus, koja istodobno prolazi kroz dubinsku transformaciju. Naime, u proteklih nekoliko godina uložili smo značajan kapital, ljude i know-how u razvoj vlastitog AI portfelja usluga koji danas nadilazi standardnu BPTO ponudu i pozicionira nas bliže tehnološkim platformskim kompanijama. Zato naši strateški ulasci na tržišta Rumunjske, Slovačke i Češke u 2025. nisu samo geografsko širenje, već jasna strateška poruka: dolazimo kao CX partner koji, kroz vlastite AI i digitalne alate, pokriva cijeli proces – od dijagnoze potreba klijenata do operativne egzekucije. Mplus je u tom smislu i primjer transformacije industrije. Od kompanije s 3 milijuna eura prihoda 2016. godine izgradili smo globalnog igrača s 258 milijuna eura prihoda danas, uz dokazanu sposobnost dugoročnog upravljanja složenim, multinacionalnim operacijama i velikim organizacijskim sustavima. AI je pritom jedan od ključnih tehnoloških temelja tog razvoja. U drugoj polovici 2025. godine ostvarili smo značajan iskorak u komercijalizaciji naših naprednih AI rješenja unutar Mplusa, uključujući projekte automatizacije korisničke podrške, analitičkih platformi i AI asistenata.

Gdje BOSQAR INVEST vidi najviše mogućnosti za ulaganja, vjerojatno ne u, primjerice, prezasićeno tržište nekretninama?



Fokusirani smo ponajprije na sektore u kojima smo već snažno prisutni i gdje imamo dokazanu sposobnost stvaranja vrijednosti. To su prije svega BPTO i prehrambena industrija. Uvijek je nezahvalno davati prognoze, ali ono što mogu reći jest da u idućih 12 mjeseci nastavljamo aktivno ulagati upravo u Food i BPTO vertikali. Trenutačno razmatramo nekoliko prilika u Hrvatskoj i regiji, ali i šire po Europi, gdje vidimo prostor za daljnju konsolidaciju i rast. Prehrambena vertikala za nas je pritom više od klasične investicijske priče. Imamo ambiciju izgraditi snažnu regionalnu prehrambenu platformu, svojevrsnog prehrambenog giganta koji može dugoročno osigurati stabilnost poslovanja i opskrbe hranom na ovim prostorima. Pandemija COVID-19, rat u Ukrajini i poremećaji opskrbnih lanaca pokazali su koliko su prehrambena sigurnost i stabilne logističke rute zapravo ključne. U tom smislu naša je priča zapravo prilično jednostavna.

Iza nas je snažan track record rasta, potvrđen i snažnom podrškom institucionalnih investitora, što nam daje dodatnu vjerodostojnost i dugoročnu stabilnost. U posljednjih deset godina prihodi grupe porasli su više od 150 puta, a tržišna vrijednost od izlaska na burzu 2019. godine povećala se gotovo deset puta, što jasno pokazuje povjerenje tržišta u našu strategiju i izvršenje. Diverzifikacija kroz više vertikala i prisutnost na velikom broju tržišta daje nam operativnu otpornost i smanjuje koncentracijski rizik, što je posebno važno u današnjem nepredvidivom globalnom okruženju. Prehrambena platforma za nas je pritom dugoročni strateški projekt. Na primjeru Mlinara i Panvite pokazali smo da imamo znanje, kapital i organizacijsku snagu za odgovorno i uspješno upravljanje kompleksnim sustavima u prehrambenom sektoru. Hranu ne gledamo samo kao poslovnu priliku nego i kao strateški sektor koji u kriznim vremenima postaje ključan za ekonomsku i društvenu otpornost. Upravo zato vjerujemo da izgradnja snažne regionalne prehrambene platforme ima i širi, dugoročni strateški smisao.

Radili ste dugo u Deloitteu, ne samo u nas nego i u SAD-u. Kako biste usporedili tržišta EU i SAD-a, pa onda oba u usporedbi s Kinom?



Iskustvo u Deloitteu, kako u Hrvatskoj tako i u SAD-u, dalo mi je određene uvide u značajne razlike između tržišta. SAD je iznimno dinamično i fleksibilno tržište, vrlo konkurentno, ali nagrađuje agilnost i inovativnost. Kad bih morao generalizirati, tamo se brže donose odluke, kompanije su spremnije na eksperimentiranje i rizik, i postoji snažna kultura brzog skaliranja poslovanja. Europa, s druge strane, ima nešto konzervativniji pristup, više regulativa, duži proces odlučivanja, snažan naglasak na usklađenosti i stabilnosti. To može usporiti neke inicijative, ali s druge strane ponekad daje veću predvidivost poslovanja, što je prednost u dugoročnijim projektima. Kina je potpuno druga dimenzija. Da bismo razumjeli današnju geopolitiku, moramo razumjeti ekonomsku povijest nakon Drugog svjetskog rata. SAD je tada stvorio globalni sustav slobodne trgovine i financija, koji je desetljećima radio u njegovu korist. No u zadnjih 20 godina taj je sustav počeo više koristiti Kini, što je dovelo do strateškog zaokreta SAD-a prema deglobalizaciji i industrijskoj politici. Kratkoročno to znači inflaciju i poremećaje u lancima opskrbe, ali dugoročno Europa ima rijetku priliku za reindustrijalizaciju i povratak strateške moći. Sve u svemu, živimo u trenutku u kojem se oblikuje novi svjetski poredak i sama ta činjenica čini ovo razdoblje iznimno zanimljivim, ali i vrlo neizvjesnim.