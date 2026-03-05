Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FORUM EIB-A

Zelena i energetska tranzicija slamka spasa za Europu

storyeditor/2026-03-04/PXL_DPA_140725_135525545.jpg
Foto: Johannes Neudecker/DPA
Autor
Tomislav Krasnec
05.03.2026.
u 07:30

Ova godina bit će, rečeno je, godina buđenja europske konkurentnosti, a nju podrivaju cijene energenata, višestruko više u EU nego u SAD-u i Kini

Lekcija svega ovoga što se od subote događa u Iranu i oko njega jest da "Europa mora još hitnije smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima", poručila je predsjednica Europske investicijske banke (EIB) Nadia Calviño u razgovoru s novinarima na marginama godišnje konferencije EIB Forum u Luksemburgu. EIB, koji se naziva i "bankom Europske unije", a u kojem uskoro, 16. ožujka ili, najkasnije, 1. travnja, kako neslužbeno doznajemo u Luksemburgu, kao potpredsjednik svoj mandat počinje i bivši hrvatski ministar financija Marko Primorac, već financira tu energetsku tranziciju: prošle godine na to se odnosilo 60 posto EIB-ova financiranja. Ali, američko-izraelski rat protiv Irana stvorio je na EIB-ovu Forumu osjećaj da zelenu i energetsku tranziciju treba ne samo ubrzati, nego još više smatrati slamkom spasa za Europu u sve nestabilnijem svijetu.

– Prilike za daljnju diverzifikaciju nabave su završene. Kretanje od jedne ovisnosti do druge ne može biti europski model za otpornost i konkurentnost. Naša stabilnost izravno je povezana s našom sposobnošću prilagodbe našeg energetskog sustava – poručila je Teresa Ribera, izvršna potpredsjednica Europske komisije.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa naglasio je da je prošla godina, 2025., bila godina buđenja europske obrane, odnosno zajedničke obrambene politike i zajedničkih ulaganja u obranu. I EIB je lani prvi put počeo s financiranjem ulaganja povezanih s vojskom i obranom, što je odmah dosegnulo ciljani udio od 5 posto svih EIB-ovih godišnjih ulaganja. No ova, 2026. godina, bit će, rekao je Costa, godina buđenja europske konkurentnosti, a nju svakako podrivaju cijene energenata, koje su u nekim dijelovima EU dvaput više nego u SAD-u i triput više nego u Kini. I Costa govori o držanju zacrtanog pravca zelene i energetske tranzicije. Drugi način jačanja konkurentnosti je jačanje jedinstvenog tržišta, odnosno dovršetak posla započetog 1992., ali ostavljenog nedovršenim u mnogim aspektima. Do 2028. taj će posao biti dovršen, poručio je Costa, i jedinstveno tržište bit će to u punom smislu riječi.

EIB-ovi zaposlenici i dužnosnici inače su vrlo ponosni na ono što banka radi u najmlađoj članici, Hrvatskoj. – U Hrvatskoj smo poprilično aktivni i sa savjetodavnim i s financijskim aspektom. Hrvatska također postiže fantastičan napredak s reformom nacionalnog zakonodavstva u svrhu poticanja priuštivog stanovanja. A u Gradu Zagrebu imamo prve pilot-projekte za mnoge stvari koje EIB može raditi svugdje drugdje u EU – kaže jedan stručnjak EIB-a, s kojim smo razgovarali pod uvjetom anonimnosti.
Na što paziti pri kupnji nekretnine u Zagrebu: 'Uzmi kantu vode i prolij po balkonu'
Ključne riječi
Europska investicijska banka energetska tranzicija konkurentnost Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!