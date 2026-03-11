Više studijskih programa na engleskom, obnova zgrada, digitalizacija...

– Dobio sam ponovno povjerenje, i to s velikim postotkom, više od 80 posto, što je samo pokazatelj da smo do sada kao uprava i, naravno, ja na čelu uprave, uspješno radili i realizirali sve ono što smo i predstavili u prošlom mandatu, ali i nakon predstavljanja svega što bi se radilo u nadolazećem mandatu – rekao je novi-stari rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Stjepan Lakušić nakon što je jučer na izbornoj sjednici Senata dobio još jedan četverogodišnji mandat, od listopada 2026. do rujna 2030. Na sjednici je Lakušić dobio 58 glasova, a njegov protukandidat, dekan Pravnog fakulteta prof. dr. Ivan Koprić, trinaest glasova. Dva su glasa bila nevažeća.

Zatvorena sjednica

Prema izbornim pravilima, potrebna je natpolovična većina glasova svih članova Senata, a kako ih je 73 s pravom glasa, Lakušiću je za pobjedu trebalo najmanje 37 glasova. – Čestitam kolegi Lakušiću koji je pobijedio i osvojio drugi mandat. Nadam se da će preuzeti neke od mojih ideja, pa će stvar biti bolja nego sada – rekao je nakon sjednice Koprić, dodavši kako je u ovoj konstelaciji jako teško dobiti više glasova.

– Situacija je takva da je kolega Lakušić na razne načine zadnjih dana uspijevao pridobiti neke ljude na svoju stranu. Je li to časno ili ne, neću o tome. Ja sam nudio koncept boljeg sveučilišta, a on je nudio i druge bombone – kazao je novinarima Koprić koji je od izbornog povjerenstva zatražio da sjednica Senata na kojoj su dvojica kandidata potkraj veljače predstavljala programe bude otvorena za javnost jer bi se time osigurala jednaka vidljivost kandidata i transparentnost, no prijedlog nije prošao, kao ni Koprićev poziv na javnu debatu.

– Zapravo sam jako zadovoljan jer sam ponajprije u medijskim istupima uspio istaknuti ono što bi trebalo napraviti da bi sveučilište postalo bolje. Mislim da smo sada u fazi stagnacije i da nam treba da se trgnemo. Mislio sam da se možda mogu dobiti glasovi, ja sam bio spreman to napraviti, ali vidjet ćemo što će Lakušić napraviti – zaključio je Koprić, koji je uoči izborne sjednice pozvao na očuvanje diskrecije tijekom tajnog glasovanja i predložio da se onemogući korištenje mobilnih uređaja i kamera tijekom glasovanja.

Upozorio je da se na mnogim europskim i svjetskim sveučilištima primjenjuju mjere kojima se osigurava maksimalna privatnost i sigurnost članova Senata tijekom tajnog glasovanja, a dodatna pozornost na očuvanje diskrecije pri glasovanju mogla bi, kako je naveo u dopisu, osnažiti slobodu odlučivanja i smanjiti mogućnost bilo kakvog oblikovanja izbornih rezultata.

Predsjednik studentskog zbora Gordan Kragić jučer je nakon izbora rektora kazao da su najveći problemi pitanje studentskih domova, neoporeziva mjesečna studentska zarada i hrana u menzama. Prof. dr. Lakušić u programu rada kao ključne ciljeve naveo je unapređenje obrazovnog sustava, modernizaciju studijskih programa, povećanje broja interdisciplinarnih i združenih studija, povećanje mobilnosti studenata te mobilnosti nastavnoga i nenastavnoga osoblja, jačanje znanstveno-istraživačkog rada, povećanje sudjelovanja u međunarodnim projektima i jačanje inovacija i transfera tehnologije. Najavio je i povećanje broja studijskih programa na engleskom jeziku, jačanje bilateralnih sporazuma sa svjetskim sveučilištima te privlačenje međunarodnih studenata i istraživača, suradnju s gospodarstvom, inovacije i transfer tehnologije.

Uz ostalo, u programu ima i povećanje broja doktorskih studija i osnivanje novih istraživačko-inovacijskih i inkubacijskih centara. Radit će i na unapređenju akademske etike i kvalitete, digitalizaciji sustava osiguranja kvalitete te jačanju sustava mentorstva. Nastavit će i cjelovitu obnovu zgrada fakulteta i akademija oštećenih u potresu 2020., a tu su i izgradnja novih sportskih dvorana, studentskih domova i drugog. U programu su i digitalna transformacija, uz primjenu sustava umjetne inteligencije u obrazovanju i istraživanjima te jačanje kibernetičke sigurnosti.

Osnovni sustav djelovanja Sveučilišta u njegovu programu od 2022. do 2026. zasnivao se, napomenuo je, na tzv. Triple Helix modelu, isprepletenosti djelovanja akademske zajednice, gospodarstva i javne uprave, a sada će ga unaprijediti na tzv. Penta Helix model, umreženosti djelovanja akademske zajednice, gospodarstva, javne uprave, digitalne transformacije i društvene zajednice, sa studentima u središtu sustava.

Snaga zajedništva

“Kao pojedinci, često se osjećamo nemoćnima pred izazovima koje nam postavlja život. Međutim, ako djelujemo zajedno, možemo postići puno više”, naveo je u proslovu programa. Rektor Lakušić rođen je 1968. godine u Slavonskom Brodu. Magistrirao je 1998., a doktorirao 2003. obranom disertacije pod naslovom “Dinamički utjecaj vozila na tramvajski kolosijek”. Od 2017. redoviti je profesor u trajnom zvanju. Bio je prodekan za znanost Građevinskog fakulteta, a 2018. godine izabran je za dekana. Prije četiri godine prvi je put pobijedio na izborima za rektora i zamijenio Damira Borasa.