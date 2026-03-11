Preliminarni rezultati istrage: SAD krive za napad na iransku školu

SAD je odgovoran za smrtonosni napad na iransku osnovnu školu, pokazala je vojna istraga, objavio je New York Times. Više izvora upoznatih sa situacijom je izjavilo kako se napad na osnovnu školu za djevojčice u Minabu dogodio zbog greške u odabiru cilja. Američke snage su 28. veljače izvodile napade na obližnju bazu Islamske revolucionarne garde (IRGC), koja se nalazi tik uz školu. Prema preliminarnim nalazima istrage, školska zgrada je prije više od deset godina bila dio vojnog kompleksa, ali je kasnije odvojena zidom i pretvorena u osnovnu školu za djevojčice.

"Časnici u američkom Središnjem zapovjedništvu (CENTCOM) koristili su zastarjele koordinate cilja koje je dostavila Agencija za obrambenu obavještajnu djelatnost (DIA)", rekli su izvori upućeni u istragu. Dužnosnici su istaknuli da su nalazi još preliminarni i kako još nije odgovoreno na ključna pitanja. Prvo je ono zbog čega zastarjeli podaci nisu bili ponovno provjereni i ažurirani prije izvođenja napada. U užasnom napadu je poginulo najmanje 165 ljudi, većinom djevojčica, objavili su iranski mediji. Američki predsjednik Donald Trump prvo je za napad okrivio Iran, govoreći kako su njihove rakete neprecizne. Kasnije, kad su ga novinari 'pritisnuli' s dokazima, kazao je kako ne zna dovoljno o tome, ali da je spreman prihvatiti rezultate istrage, što god oni pokažu.