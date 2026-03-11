Naši Portali
VELIKI SKOK

Sezona još nije ni počela, a cijene eksplodirale, za čišćenje apartmana i do 70 eura: 'Pa što je ovim ljudima?'

Dubrovnik planira prestati izdavati nove dozvole za apartmane unutar gradskih zidina
VL
Autor
Večernji.hr
11.03.2026.
u 13:39

Ono što je prošle godine koštalo oko 15 eura po satu, ove sezone doseže i 25 eura

Uoči nove turističke sezone mnoge iznajmljivače najviše zanima koliko će ove godine morati izdvojiti za čišćenje apartmana. Kako piše Slobodna Dalmacija, cijene su ponovno porasle, a pronaći radnu snagu postaje sve veći izazov. Jedna Dubrovkinja koja iznajmljuje apartman kaže kako je posao prepustila agenciji jer zbog godina više ne može sama brinuti o gostima. Iako agenciji plaća čak 51 posto zarade, smatra da joj se to ipak isplati. “Ne bavim se gostima ni čišćenjem, posteljina dolazi ispeglana, a meni novac sjedne na račun”, kaže ona, dodajući kako joj to pomaže uz skromnu mirovinu.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, cijene čišćenja značajno su porasle. Ono što je prošle godine koštalo oko 15 eura po satu, ove sezone doseže i 25 eura. Jedan vlasnik soba za iznajmljivanje u Dubrovniku kaže da je za održavanje šest soba ponudio 2000 eura mjesečno, no jedna kandidatkinja tražila je čak 3000 eura. “Prošle godine sat čišćenja bio je oko 15 eura, a sada je 25. Više nitko neće očistiti apartman ispod 50 do 70 eura”, rekao je, dodajući kako želi sve raditi legalno i ne riskirati kazne.

Kako navode, strani radnici i dalje rade nešto jeftinije, uglavnom za 10 do 15 eura po satu, dok domaći radnici traže znatno više. Međutim, i oni postupno podižu cijene. Jedna čistačica objašnjava da joj se više isplati raditi po satu nego za mjesečnu plaću. Prema njezinoj računici, ako dnevno čisti nekoliko soba, zarada u sezoni može doseći i oko 2700 eura mjesečno.

Dubrovačka poduzetnica Slavica Grkeš, vlasnica agencije Dominium Travel, upozorava da velik problem predstavlja neregulirano tržište i rad na crno. “Mi plaćamo PDV, poreze, najmove i sve troškove, a opet smo često jeftiniji od onih koji rade na crno”, istaknula je. Dodaje i kako agencija zapošljava ljude tijekom cijele godine, iako sezona traje samo nekoliko mjeseci. Grkeš naglašava i da visoke cijene čišćenja znatno smanjuju zaradu iznajmljivača. Kao primjer navodi apartman od 100 eura po noći za tri noćenja, gdje je zarada relativno mala kada se oduzmu svi troškovi – od PDV-a i pranja posteljine do plaća zaposlenika.

FOTO Voda, smeće i velika oštećenja. Pogledajte u koliko jadnom stanju je Spaladium Arena
Dubrovnik planira prestati izdavati nove dozvole za apartmane unutar gradskih zidina
Ključne riječi
turisti turistička sezona čišćenje Apartmani

KI
Kiker
14:30 11.03.2026.

Zloceste cistacice! Njima nikako ne ide u glavu, niti imaju razumijevanja, da iznajmljivac svoj BMW Q7 od 120.000 €, mora svake trece godine promijeniti za novoga! Bas su neke......

Avatar juma
juma
14:05 11.03.2026.

Ako im je skupo, uvijek se mogu primiti metle i krpe i počistiti sami.

MM
Marljivi mrav
13:43 11.03.2026.

Čisti si sam onda.

