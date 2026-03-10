Jesu li strateški projekti strateški za državu ili samo za investitore

Megaprojekt Marina Cavtat & Resort predviđa veliku marinu s oko 200 vezova, hotelski kompleks s oko 900 kreveta i novu turističku infrastrukturu na prostoru koji danas predstavlja jednu od najprepoznatljivijih vizura dubrovačkog područja. No Marina Cavtat nije obična investicija, ona je proglašena strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske. Investitor projekta je tvrtka Marina Cavtat & Resort d.o.o., iza koje stoji offshore tvrtka Avocet Limited registrirana na Malti, dok projekt operativno vode međunarodni investitori i lokalni poslovni partneri. Upravo taj projekt opet otvara pitanje što zapravo znači status "strateškog investicijskog projekta".
