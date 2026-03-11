Europska država zabranila dnevno povećanje cijena goriva: Hvalio se i hrvatski model

“Tresla se brda, rodio se miš”, stara izreka koja dobro karakterizira odluku austrijske savezne Vlade, donesenu u srijedu u Beču, da se nakon eksplozije cijena nafte i naftnih derivata prouzročene ratom u Iranu, cijene goriva na benzinskim postajama u Austriji , od sljedećeg tjedna smiju povećavati samo ponedjeljkom, srijedom i petkom. Dakle, tri puta u tjednu! Ova “mala” mjera, preciznije rečeno “mjerica”, kako navode domaći mediji, rezultat je nesuglasica koalicijskih partnera, Narodne stranke (ÖVP), socijaldemokrata (SPÖ) i liberala Neosa, oko zajedničkog modela, kako riješiti aktualno divljanje cijena goriva i zaštiti na najbolji mogući način potrošače. Podsjetimo: Potkancelar, socijaldemokrat (SPÖ) Andreas Babler predložio je vladino ograničenje cijena goriva, slično onome u Hrvatskoj, dok je konzervativni savezni kancelar (ÖVP) Christian Stocker protiv intervencije države i zagovara smanjenje poreza na goriva. Neos je uglavnom šutljiv, ali bliži prijedlogu narodnjaka (ÖVP).

Kako su pozivi za konačnu odluku i prozivke Vlade da sporo reagira na stalno povišenje cijena goriva na benzinskim postojama postali posljednjih dana sve glasniji, austrijsko Ministarsko vijeće je danas na redovnoj sjednici predstavilo novi Paket mjera za borbu protiv visokih cijena energenata. Riječ je o paketu od sedam mjera, koje su danas, nakon sjednice Vlade, na konferenciji za medije predstavili austrijski ministar gospodarstva, narodnjak (ÖVP) Wolfgang Hattmannsdorfer, ministar financija, socijaldemokrat (SPÖ) Markus Marterbauer i državni tajnik za deregulaciju iz stranke Neos Josef Schellhorn.

Ovo su nove mjere austrijske Vlade. Kao tri najvažnije ministar Hattmannsdorfer je istakao: Prvo, da je Vlada odlučila osloboditi austrijske strateške rezerve nafte, kako bi se snizile cijena goriva. Prema Hattmannsdorferu Austrija ima rezerve od 2 do 2,5 milijuna barela, što odgovara nacionalnoj potražnji od 90 dana. “Globalno oslobađanje rezervi namijenjeno je prvenstveno psihološkom učinku, osiguravajući da su na tržištu dostupne dovoljne količine”, istakao je austrijski ministar gospodarstva. Dodao je kako trenutno postoji međunarodni manjak opskrbe u visini od 20 do 30 posto.

Drugo, da od sljedećeg ponedjeljka, benzinske postaje u Austriji, smjeti će podizati cijene goriva najviše tri puta tjedno - ponedjeljkom, srijedom i petkom. Trenutačno je povećanje cijena dopušteno svaki dan u podne. Predstavnici Vlade tvrde da će ova mjera imati neposredne učinke, jer je namijenjena ublažavanju neuobičajenih fluktuacija i skokova cijena. Sniženje cijena je i dalje moguće u bilo kojem trenutku.

Treća odluka je da da trostranačka vladajuća koalicija produljuje strateške rezerve plina, koje istječu u travnju 2027. godine, kako bi spriječila potencijalne nestašice ovog za Austriju važnog energenta. “Važno nam je kratkoročno stabilizirati cijene i dugoročno osigurati opskrbu”, poručio je Hattmannsdorfer.

Preostale, od ukupno sedam Vladinih mjera odnose se na izradu pravnog okvira kako bi se omogućili fleksibilniji odgovori na nagli rast cijena, kako sada, tako i ubuduće. Taj bi okvir navodno trebala biti kombinacija kancelarovog i potkancelarovog prijedloga, na način da “ni država niti energetske tvrtke ne mogu profitirati od kriznih situacija”.“Ne smije biti profitera iz ove krize”, naglasio je Schellhorn, koji se je izjasnio proti donošenja “ishitrenih odluka”

Još jedna od Vladinih mjera odnosi se na što je prije moguću provedbu Zakona o ubrzanju širenja obnovljivih izvora energije (EABG). “Austrija mora postati manje ovisna o fosilnim gorivima”, istakao je ministar financija Marterbauer. On također inzistira na dodatnom financiranju Europske unije i nacionalnoj inicijativi za širenje obnovljivih izvora energije.

“Austrija ima poseban problem zimi, kada nema dovoljno sunca i vjetra. Stoga jedna od lekcija ove krize mora biti potreba za usmjeravanjem ka masovnim ulaganjem u energiju vjetra, po uzoru na Gradišće”, rekao je Marterbauer. Vezano uz intervenciju države i ograničavanje cijena dizela i benzina, austrijski ministar financija nekoliko je puta ponovio da je on za model koji je primijenila Hrvatska. Taj model zagovara i socijaldemokratski potkancelar Babler.

Marterbauer je rekao kako je hrvatska Vlada ograničila cijene goriva na maksimalne iznose koji vrijede za 14-dnevno razdoblje: dizel na najviše 1,55 eura po litri, a super 95 na 1,50 eura po litri. Uz pohvale Hrvatskoj, Marterbauer je spomenuo i slovenski model određivanja najviše moguće cijene goriva od strane države. Napomenuo je kako su i Hrvatska i Slovenija u utorak u Bruxellesu, ostalim članicama EU-a uspješno promovirale svoije modele.

U nastavku, na Pressici je bilo riječi i o Vladinim namjerama da “dodatno razvije” određivanje cijena troškova CO2 i tzv. Merit-Order sustava, pomicanju uspostave austrijskog mehanizma za energetsku krizu na lipanj 2026. godine itd.

Usklađivanje stavova triju vladajućih stranaka se nastavlja.