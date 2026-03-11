Zeleno svjetlo za zdravlje vida: KBC Sestre milosrdnice u zelenom za Svjetski tjedan glaukoma

Glaukom je kronična očna bolest koja može dovesti do nepovratnog gubitka vida pa se u Svjetskom tjednu glaukoma nastoji podići svijest o tome. Pravovremena dijagnostika ključna je u sprječavanju gubitka vida pa liječnici podsjećaju građane na redovite oftalmološke preglede, a osobito se to odnosi na one starije od 40 godina i one s povećanim rizikom za razvoj bolesti. U sklopu nacionalne javnozdravstvene kampanje, Referentni centar za glaukom Ministarstva zdravstva RH pri Klinici za očne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice pridružio se globalnoj inicijativi 'Light Up in Green for Glaucoma'.

Kao simbol podrške borbi protiv glaukoma i važnosti pravovremenih pregleda, prigodno je organizirano osvjetljavanje upravne zgrade KBC-a Sestre milosrdnice zelenom bojom tijekom trajanja Svjetskog tjedna glaukoma, koji se ove godine održava do 14. Ožujka. Ova simbolična gesta dio je šire nacionalne kampanje koja se provodi u 25 gradova diljem Hrvatske, s ciljem informiranja javnosti o važnosti ranog otkrivanja i liječenja glaukoma. Kampanja je ove godine dodatno značajna jer se obilježava i 20 godina djelovanja Klinike za očne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice kao Referentnog centra za glaukom Ministarstva zdravstva RH, poručuju iz Vinogradske.