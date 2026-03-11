Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SIMBOL PODRŠKE

Zeleno svjetlo za zdravlje vida: KBC Sestre milosrdnice u zelenom za Svjetski tjedan glaukoma

Foto: KBC Sestre milosrdnice
1/2
Autor
Romana Kovačević Barišić
11.03.2026.
u 16:10

Pravovremena dijagnostika ključna je u sprječavanju gubitka vida pa liječnici podsjećaju građane na redovite oftalmološke preglede

Glaukom je kronična očna bolest koja može dovesti do nepovratnog gubitka vida pa se u Svjetskom tjednu glaukoma nastoji podići svijest o tome. Pravovremena dijagnostika ključna je u sprječavanju gubitka vida pa liječnici podsjećaju građane na redovite oftalmološke preglede, a osobito se to odnosi na one starije od 40 godina i one s povećanim rizikom za razvoj bolesti. U sklopu nacionalne javnozdravstvene kampanje, Referentni centar za glaukom Ministarstva zdravstva RH pri Klinici za očne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice pridružio se globalnoj inicijativi 'Light Up in Green for Glaucoma'.

Kao simbol podrške borbi protiv glaukoma i važnosti pravovremenih pregleda, prigodno je organizirano osvjetljavanje upravne zgrade KBC-a Sestre milosrdnice zelenom bojom tijekom trajanja Svjetskog tjedna glaukoma, koji se ove godine održava do 14. Ožujka. Ova simbolična gesta dio je šire nacionalne kampanje koja se provodi u 25 gradova diljem Hrvatske, s ciljem informiranja javnosti o važnosti ranog otkrivanja i liječenja glaukoma. Kampanja je ove godine dodatno značajna jer se obilježava i 20 godina djelovanja Klinike za očne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice kao Referentnog centra za glaukom Ministarstva zdravstva RH, poručuju iz Vinogradske.

Ključne riječi
preventivni pregledi gubitak vida KBC Sestre milosrdnice glaukom

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dvostruko ubojstvo u Gospiću, očevid u tijeku
Video sadržaj
4
NAKON DANAŠNJEG NAPADA NA POLICAJCE

Ubojica iz Gospića jak je, visok skoro dva metra, još se pamti da ga je jednom moralo savladavati ček sedam interventnih policajaca

Oduvijek je bio jak; visok skoro dva metra, mišićav, oduvijek je pazio na sportski izgled, bio je izdržljiv i snažan. U kombinaciji s bolesti koja je kod njega izazivala nagle promjene raspoloženja; od euforije do teške depresije koja je poticala i snažne agresivne ispade, bio je, za dvije nejake žene, nesavladiv

FILE PHOTO: The Druzhba oil pipeline between Hungary and Russia is seen at the Hungarian MOL Group's Danube Refinery in Szazhalombatta
MOL PROTIV HRVATSKE

Skupa arbitraža: Hrvatska mora platiti milijune nakon spora s MOL-om

Podsjetimo, vlada je obaviještena o odluci suda u Washingtonu kojom su odbačeni prigovori RH na zahtjev MOL-a za priznanjem i ovrhom arbitražnog pravorijeka u predmetu "MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc v. Republic of Croatia".  Tom odlukom sud je omogućio daljnji postupak priznanja pravorijeka u američkom pravnom sustavu, što uključuje i nalog za plaćanje iznosa koji s pripadajućim kamatama i troškovima trenutno doseže približno 236 milijuna dolara

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!