Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DOVRŠENO KRIMINALISTIČKO VJEŠTAČENJE

58-godišnjak osumnjičen za primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti

Osijek: Dovođenje gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića u prostorije USKOK-a
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
11.03.2026.
u 16:53

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su osumnjičenog predali pritvorskom nadzorniku i dostavili su kaznenu prijavu USKOK-u

Dovršeno je kriminalističko vještačenje nad 58-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te primanje mita. "Sumnja se kako je 58-godišnjak, kao službenik tijela državne uprave, od siječnja do ožujka 2026. godine, nakon što ju postupku poreznog nadzora utvrdio nezakonitosti u poslovanju tog trgovačkog društva pa tako i osnove sumnje u elemente kaznenih djela i prekršaja, od odgovorne osobe tog trgovačkog društva zatražio 5.000 eura, kako protiv njega ne bi podnio kaznenu prijavu, odnosno kako bi mu izdao prekršajne naloge s novčanim kaznama izrečenima u najmanjem propisanom iznosu", stoji u priopćenju policije. 

U priopćenju se navodi kako je osumnjičenik učinio navedeno i izdao dva prekršajna naloga, a od odgovorne osobe tog trgovačkog društva uzeo je 5000 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su osumnjičenog predali pritvorskom nadzorniku i dostavili su kaznenu prijavu USKOK-u. 


 
Ključne riječi
zlouporaba položaja i ovlasti USKOK

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dvostruko ubojstvo u Gospiću, očevid u tijeku
Video sadržaj
6
NAKON DANAŠNJEG NAPADA NA POLICAJCE

Ubojica iz Gospića jak je, visok gotovo dva metra, još se pamti da ga je jednom moralo savladavati ček sedam interventnih policajaca

Oduvijek je bio jak; visok gotovo dva metra, mišićav, oduvijek je pazio na sportski izgled, bio je izdržljiv i snažan. U kombinaciji s bolesti koja je kod njega izazivala nagle promjene raspoloženja; od euforije do teške depresije koja je poticala i snažne agresivne ispade, bio je, za dvije nejake žene, nesavladiv

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!