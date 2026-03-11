58-godišnjak osumnjičen za primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti

Dovršeno je kriminalističko vještačenje nad 58-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te primanje mita. "Sumnja se kako je 58-godišnjak, kao službenik tijela državne uprave, od siječnja do ožujka 2026. godine, nakon što ju postupku poreznog nadzora utvrdio nezakonitosti u poslovanju tog trgovačkog društva pa tako i osnove sumnje u elemente kaznenih djela i prekršaja, od odgovorne osobe tog trgovačkog društva zatražio 5.000 eura, kako protiv njega ne bi podnio kaznenu prijavu, odnosno kako bi mu izdao prekršajne naloge s novčanim kaznama izrečenima u najmanjem propisanom iznosu", stoji u priopćenju policije.

U priopćenju se navodi kako je osumnjičenik učinio navedeno i izdao dva prekršajna naloga, a od odgovorne osobe tog trgovačkog društva uzeo je 5000 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su osumnjičenog predali pritvorskom nadzorniku i dostavili su kaznenu prijavu USKOK-u.