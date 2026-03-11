Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INICIJATIVA 'OD ŠUTNJE DO PROMJENE'

Socijalni radnici traže razgovor s ministrom, traje bijeli štrajk

Split: Konferencija za medije predstavnica Hrvatske komore socijalnih radnika
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/5
Autor
Romana Kovačević Barišić
11.03.2026.
u 15:41

Zaposlenici tvrde da nedostaje stručnjaka, da je više od 600 kolega napustilo sustav i da su područni uredi kronično potkapacitirani

U ime zaposlenika Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji su u bijelom štrajku Inicijativa "Od šutnje do promjene" otvorenim pismom zatražila je od ministra rada i socijalne skrbi Alena Ružića da ih primi na razgovor. "Djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad iscrpili su sve mogućnosti utjecaja na stručni rad, organizaciju i vrednovanje svojeg rada, o čemu svjedoči i velik broj otkaza koje daju mahom zaposlenici zavoda. Podsjećamo da je ravnateljica HZSR-a Tatjana Štritof zabranila da joj se djelatnici obraćaju, a isto su učinile i tajnica Ministarstva socijalne skrbi Barilić i Pletikosa te nadalje ignoriraju sve dopise o problemima u provedbi zakona, socijalnoj zaštiti najranjivijih", navode iz Inicijative.

Tvrdnje o 934 novozaposlena radnika u sustavu socijalne skrbi demantiraju jer, objašnjava Nela Pamuković iz Inicijative, taj podatak ne odražava stvarno povećanje broja stručnjaka u neposrednom radu s korisnicima, već predstavlja statističko objedinjavanje zapošljavanja u cijelom sustavu socijalne skrbi, uključujući upravljačke, administrativne i nestručne profile. – Od 82 centra za socijalnu skrb, danas imate samo 61 područni ured koji radi s korisnicima. Istodobno je uspostavljen višeslojni upravljački model (središnjica, regije, županije, upravitelji), što je povećalo broj rukovodećih radnih mjesta, ali nije pojačalo stručne timove – dodaje.

Prema dostupnim podacima samog zavoda, od njegova osnivanja novozaposlena su ukupno 273 radnika. Razlika proizlazi iz činjenice da se kao "nova zapošljavanja" prikazuju i postojeći radnici koji su, zbog reorganizacije, potpisali nove ugovore za druga radna mjesta unutar sustava ili su zamjena kolegica na rodiljskom i sl. Istodobno je zabilježen značajan odljev kadra: sustav je napustilo više od 600 stručnjaka, a priličan dio ih je prešao na radna mjesta koja nisu u neposrednom radu s korisnicima. – Posljedice su vidljive svakodnevno: stručnjaci nerijetko i dulje od godinu dana rade posao za dvoje ili troje, u uvjetima kroničnog manjka kadra, što izravno utječe na dostupnost i kvalitetu usluga korisnicima te dovodi do profesionalnog sagorijevanja. Područni uredi, kao nositelji provedbe zakona i neposrednog rada, kadrovski su neprihvatljivo potkapacitirani – upozorava N. Pamuković.

Materijalna prava

Osim zahtjeva za određena materijalna prava, poput vraćanja ukinutog 25-postotnog dodatka za ljude koji rade u neposrednom radu s korisnicima i na terenu, traže da se u sustavu koji se bavi najranjivijim kategorijama društva počnu poštovati osnovna ljudska prava samih stručnjaka te da rad sustava bude transparentan, s jasno predstavljenim mogućnostima sustava da proradi velik broj zahtjeva za inkluzivni dodatak i jasnim komuniciranjem o nedovoljno mjesta u udomiteljskim obiteljima te o poduzetim koracima za ublažavanje krize smještaja. U bijelom štrajku su, navodi, područni uredi: Nova Gradiška, Peščenica-Zagreb, Solin, Trogir, Novi Zagreb, Dubrovnik, Donji Grad – Zagreb, Pula, Maksimir – Zagreb, Đurđevac, Daruvar, Osijek, Sisak, Benkovac, Slatina, Dugo Selo, Pazin, Susedgrad –Zagreb, Kaštela, Makarska i Labin.

Plenković: 'Ovo su nove cijene goriva'
Ključne riječi
bijeli štrajk Hrvatski zavod za socijalni rad socijalni radnici

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dvostruko ubojstvo u Gospiću, očevid u tijeku
Video sadržaj
4
NAKON DANAŠNJEG NAPADA NA POLICAJCE

Ubojica iz Gospića jak je, visok skoro dva metra, još se pamti da ga je jednom moralo savladavati ček sedam interventnih policajaca

Oduvijek je bio jak; visok skoro dva metra, mišićav, oduvijek je pazio na sportski izgled, bio je izdržljiv i snažan. U kombinaciji s bolesti koja je kod njega izazivala nagle promjene raspoloženja; od euforije do teške depresije koja je poticala i snažne agresivne ispade, bio je, za dvije nejake žene, nesavladiv

FILE PHOTO: The Druzhba oil pipeline between Hungary and Russia is seen at the Hungarian MOL Group's Danube Refinery in Szazhalombatta
MOL PROTIV HRVATSKE

Skupa arbitraža: Hrvatska mora platiti milijune nakon spora s MOL-om

Podsjetimo, vlada je obaviještena o odluci suda u Washingtonu kojom su odbačeni prigovori RH na zahtjev MOL-a za priznanjem i ovrhom arbitražnog pravorijeka u predmetu "MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc v. Republic of Croatia".  Tom odlukom sud je omogućio daljnji postupak priznanja pravorijeka u američkom pravnom sustavu, što uključuje i nalog za plaćanje iznosa koji s pripadajućim kamatama i troškovima trenutno doseže približno 236 milijuna dolara

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!