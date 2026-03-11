Socijalni radnici traže razgovor s ministrom, traje bijeli štrajk

U ime zaposlenika Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji su u bijelom štrajku Inicijativa "Od šutnje do promjene" otvorenim pismom zatražila je od ministra rada i socijalne skrbi Alena Ružića da ih primi na razgovor. "Djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad iscrpili su sve mogućnosti utjecaja na stručni rad, organizaciju i vrednovanje svojeg rada, o čemu svjedoči i velik broj otkaza koje daju mahom zaposlenici zavoda. Podsjećamo da je ravnateljica HZSR-a Tatjana Štritof zabranila da joj se djelatnici obraćaju, a isto su učinile i tajnica Ministarstva socijalne skrbi Barilić i Pletikosa te nadalje ignoriraju sve dopise o problemima u provedbi zakona, socijalnoj zaštiti najranjivijih", navode iz Inicijative.

Tvrdnje o 934 novozaposlena radnika u sustavu socijalne skrbi demantiraju jer, objašnjava Nela Pamuković iz Inicijative, taj podatak ne odražava stvarno povećanje broja stručnjaka u neposrednom radu s korisnicima, već predstavlja statističko objedinjavanje zapošljavanja u cijelom sustavu socijalne skrbi, uključujući upravljačke, administrativne i nestručne profile. – Od 82 centra za socijalnu skrb, danas imate samo 61 područni ured koji radi s korisnicima. Istodobno je uspostavljen višeslojni upravljački model (središnjica, regije, županije, upravitelji), što je povećalo broj rukovodećih radnih mjesta, ali nije pojačalo stručne timove – dodaje.

Prema dostupnim podacima samog zavoda, od njegova osnivanja novozaposlena su ukupno 273 radnika. Razlika proizlazi iz činjenice da se kao "nova zapošljavanja" prikazuju i postojeći radnici koji su, zbog reorganizacije, potpisali nove ugovore za druga radna mjesta unutar sustava ili su zamjena kolegica na rodiljskom i sl. Istodobno je zabilježen značajan odljev kadra: sustav je napustilo više od 600 stručnjaka, a priličan dio ih je prešao na radna mjesta koja nisu u neposrednom radu s korisnicima. – Posljedice su vidljive svakodnevno: stručnjaci nerijetko i dulje od godinu dana rade posao za dvoje ili troje, u uvjetima kroničnog manjka kadra, što izravno utječe na dostupnost i kvalitetu usluga korisnicima te dovodi do profesionalnog sagorijevanja. Područni uredi, kao nositelji provedbe zakona i neposrednog rada, kadrovski su neprihvatljivo potkapacitirani – upozorava N. Pamuković.

Materijalna prava



Osim zahtjeva za određena materijalna prava, poput vraćanja ukinutog 25-postotnog dodatka za ljude koji rade u neposrednom radu s korisnicima i na terenu, traže da se u sustavu koji se bavi najranjivijim kategorijama društva počnu poštovati osnovna ljudska prava samih stručnjaka te da rad sustava bude transparentan, s jasno predstavljenim mogućnostima sustava da proradi velik broj zahtjeva za inkluzivni dodatak i jasnim komuniciranjem o nedovoljno mjesta u udomiteljskim obiteljima te o poduzetim koracima za ublažavanje krize smještaja. U bijelom štrajku su, navodi, područni uredi: Nova Gradiška, Peščenica-Zagreb, Solin, Trogir, Novi Zagreb, Dubrovnik, Donji Grad – Zagreb, Pula, Maksimir – Zagreb, Đurđevac, Daruvar, Osijek, Sisak, Benkovac, Slatina, Dugo Selo, Pazin, Susedgrad –Zagreb, Kaštela, Makarska i Labin.