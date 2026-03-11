Naši Portali
VELIKA MODERNIZACIJA

Riječka rafinerija ulazi u Ligu prvaka, u postrojenje uloženo 700 milijuna eura

Rijeka: Svečano obilježavanje završetka Projekta nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka i izgradnje novog postrojenja za obradu teških ostataka
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Siniša Malus/PD
11.03.2026.
u 15:41

U Urinju je otvoreno postrojenje za preradu teških ostataka nafte. Riječ je o najvećem pojedinačnom ulaganju Ine u povijesti te kompanije i jednom od najvećih ulaganja u povijesti hrvatske industrije

Riječka rafinerija ulazi u Ligu prvaka, tako bi se slikovito moglo popratiti otvorenje moderniziranih pogona u Urinju. Otvoreno je, naime, 700 milijuna eura vrijedno postrojenje za preradu teških ostataka nafte (DCU) u Rafineriji nafte Rijeka, s pratećim pogonima i lukom za ukrcaj petrol-koksa na brodove. Ono će u cijelosti biti spremno za puštanje u rad tijekom ovog mjeseca, dok su postojeća rafinerijska postrojenja počela s radom još u ponedjeljak. Riječ je o najvećem pojedinačnom ulaganju Ine u povijesti te kompanije, jednom od najvećih ulaganja u povijesti hrvatske industrije, koje bi trebalo osigurati profitabilan rad riječke rafinerije u idućim desetljećima, kao i pouzdanu opskrbu domaćeg tržišta svim vrstama goriva, posebno dizela, koje će riječka rafinerija od sad proizvoditi u većim količinama.

– Ovo je najveća industrijska investicija koju je Ina ikad realizirala – ocijenio je glavni izvršni direktor MOL Grupe i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ine Jozsef Molnar. Istaknuo je da je MOL Grupa u različite segmente poslovanja Ine dosad uložila 3,5 milijardi eura. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izrazio je nadu da Jozsef Molnar neće otići u mirovinu, kako je najavljeno, sve dok se, kazao je, ne riješe sva otvorena pitanja između suvlasnika u Ini. – Nadam se da ćemo riješiti pitanja koja opterećuju naše odnose u puno kraćem roku nego što je trajala obnova rafinerije – poručio je ministar gospodarstva te dodao da je uloga riječke rafinerije strateška, kao što je važna i naftovodna infrastruktura u Hrvatskoj. Zamjenik ministra vanjskih poslova i vanjske trgovine Levente Magyar modernizaciju riječke rafinerije ocijenio je povijesnim iskorakom.

– Naš odnos treba učvrstiti kada vidimo što se događa na Bliskom istoku i kada ratna događanja donose velike potrese na svjetskim tržištima. Kao što znate, Mađarska nije u jednostavnoj situaciji kada govorimo o izravnom pristupu opskrbi energentima. Imamo ozbiljne poremećaje na istočnom pravcu opskrbe i puno nam znači kada znamo da možemo računati na hrvatske prijatelje – poručio je Magyar. Kada postoji dobra volja i želja s obje strane, sve tehničke teškoće mogu se prevladat, dodao je Magyar, očito ciljajući na još uvijek nedonesenu odluku hrvatske Vlade da se MOL Grupi omogući uvozu ruske nafte preko luke Omišalj i Jadranskog naftovoda.

Predsjednica Uprave Ine Zsuzsanna Ortutay kao glavna dostignuća uloženih 700 milijuna eura u riječku rafineriju označila je, među ostalim, povećanje kapaciteta prerade sirove nafte na četiri milijuna tona godišnje uz povećanje proizvodnje dizela za oko 30 posto. Uz puštanje u probni rad rafinerije, jučer je potpisan ugovor Ine i države o dodjeli 15 milijuna eura bespovratne potpore za projekt proizvodnje zelenog vodika u kompleksu rafinerije. Ukupna investicija u potonji projekt je 61 milijun eura.

Ovo su cijene goriva koje ćete danas plaćati, dio vozača posebno pogođen
Ključne riječi
Urinj MOL INA riječka rafinerija

