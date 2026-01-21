HDZ blokirao Odbor za pravosuđe, sjednica otkazan, Grmoja: 'Ljevica je napravila drugu stratešku grešku'

Sjednica saborskog Odbora za pravosuđe, na kojoj se danas u 11 sati trebalo glasati o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda, nije održana jer nije bilo kvoruma. Razlog je nedolazak HDZ-ovih članova Odbora, koji su time onemogućili njegovo zasjedanje. Izostanak HDZ-a nije iznenađenje, s obzirom na to da je predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković još u ponedjeljak najavio kako njihovi zastupnici neće sudjelovati na sjednici ako se prethodno ne postigne dogovor s lijevom oporbom o hodogramu izbora sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda. HDZ inzistira na tzv. vezanom imenovanju, odnosno istodobnom dogovoru o izboru predsjednika Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda.

Predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja na samom je početku konstatirao da sjednice neće biti, a potom je oštro kritizirao lijevu oporbu zbog, kako je rekao, druge velike strateške pogreške u kratkom roku. „Ljevica je, nažalost, napravila već drugu stratešku pogrešku. Prva strateška pogreška bila je nakon što smo doznali određene informacije, a nisu rekli: neka se predsjednik Republike dogovori s predsjednikom Vlade tko će biti predsjednik Vrhovnog suda, mi s tim nemamo ništa. Međutim, velik dio ljevice se držao Milanovićevih skuta“, rekao je Grmoja.

Dodao je kako je druga pogreška napravljena danas, kada je, nakon što je predsjednik Vlade javno rekao da želi vezati ova dva izbora, ljevica pristala na sastanak o izboru ustavnih sudaca upravo na dan kada je sazvana sjednica Odbora za pravosuđe. „Nitko tamo nije imao dovoljno pameti reći da se to moglo dogovoriti u petak ili neki drugi dan. Dakle, oni pristaju na ovu igru i na ovu trgovinu. Ono što mene raduje jest da su sve maske pale“, poručio je Grmoja, nakon čega je sjednica faktički i završena.

Podsjetimo, Grmoja je još prošlog tjedna najavio da bi se na današnjoj sjednici trebalo glasati o tri kandidata za predsjednika Vrhovnog suda koje je Odbor saslušao još 1. prosinca 2025. Riječ je o Aleksandri Maganić, Šimi Saviću i Mirti Matić, koja je ujedno i kandidatkinja predsjednika Republike Zorana Milanovića. Unatoč najavi HDZ-a da neće doći, Grmoja je do jučer tvrdio da će se sjednica održati, ističući kako je svjestan da se do danas ne može postići nikakav dogovor o izboru ustavnih sudaca. Premijera Plenkovića pritom je optužio za, kako je rekao, „jeftine finte“ i trgovačke interese, a lijevu oporbu za političko trgovanje.

S druge strane, SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić odbacio je optužbe o bilo kakvoj trgovini te naglasio da je stav SDP-a nepromijenjen. „Naš je stav uvijek isti i više nego jasan. Nikakvog povezivanja nema, bez obzira na stavove premijera. Tražimo da se najprije raspetlja situacija oko Vrhovnog suda, koja je iznimno važna za državu. Isto tako, kod izbora ustavnih sudaca ne želimo nikakve kvote, nego želimo razgovorom pronaći konsenzus oko tri najbolja kandidata“, poručio je Jakšić.

HDZ je, pak, jutros započeo pregovore sa SDP-ovim pregovaračkim timom o izboru sudaca Ustavnog suda i čelne osobe Vrhovnog suda. SDP-ov pregovarač Saša Đujić ponovio je da ne pristaju ni na kakvu trgovinu te da će se razgovori voditi isključivo o načinu i modalitetu izbora troje sudaca Ustavnog suda.