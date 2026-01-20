Vladajući bi mogli blokirati glasanje o Mirti Matić

Procedura imenovanja predsjednika Vrhovnog suda ide dalje. Šef saborskog Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja sazvao je za srijedu novu sjednicu na kojoj bi se trebalo glasati o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda Mirti Matić, Aleksandri Maganić i Šimi Saviću. Međutim, kako stvari stoje, kao što se 1. prosinca tražila odgoda glasanja o kandidatima dok se svi zastupnici ne upoznaju s klasificiranim dopisom USKOK-a u vezi s kandidatkinjom Mirtom Matić, koju predsjednik Zoran Milanović i želi predložiti za novu šeficu Vrhovnog suda, tako ni sutra od glasanja vjerojatno neće biti ništa.

Naime, zbog povezivanja izbora novog predsjednika Vrhovnog suda s izborom trojice sudaca Ustavnog suda koje je predložio premijer Andrej Plenković, nije isključeno da se, budući da dogovora nema, HDZ-ovi zastupnici ne pojave na samom Odboru. Premijer Plenković je i sam kazao kako HDZ-ova većina u Odboru za pravosuđe neće sudjelovati u usvajanju mišljenja. To znači da se blokada izbora nastavlja s obzirom na to da predsjednik države Zoran Milanović kandidatkinju Matić ne može predložiti bez mišljenja Opće sjednice Vrhovnog suda i bez mišljenja saborskog Odbora za pravosuđe.

Prema riječima šefa Odbora Nikole Grmoje, dogodi li se takav scenarij, odnosno sruši li većina u Odboru kvorum u srijedu, bit će to najbolji dokaz, kazao je, da provode političku trgovinu. – Očito opstruiraju izbor jer nemaju stav, a imat će ga jedino ako im trgovina uspije – kazao je Grmoja i potvrdio kako će, ne dođe li sutra do glasanja, sjednicu sazivati jednom tjedno sve dok do glasanja ne dođe.

Povezivanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i trojice sudaca Ustavnog suda u oporbi su okarakterizirali kao neustavni potez premijera i u takvoj političkoj trgovini ne namjeravaju, poručili su, sudjelovati. Za Večernji TV prošlog tjedna predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić objasnio je što je točno u Plenkovićevoj ponudi protuustavno. Opcijom da Odbor za pravosuđe uopće ne da mišljenje o kandidatkinji za šeficu Vrhovnog suda, kazao je Miljenić, predsjedniku se oduzima njegovo ustavno pravo da predlaže predsjednika Vrhovnog suda.

– Bez ta dva mišljenja, koja mogu biti negativna, predsjednik ne može predložiti kandidata. Time se predsjedniku oduzima pravo da nekoga predloži. Nitko ne osporava većini pravo da nekoga izabere ili ne izabere. Uostalom, prošli su put odbili jednu vrlo dobru kandidatkinju s potpuno nesuvislim obrazloženjem. Ali ako predsjedniku uskratite uopće mogućnost da on nekog predloži, vi ste ozbiljno prekršili Ustav – kazao je Miljenić.

Isti stav prevladava i u opoziciji iako se u SDP-u čuju i razmišljanja kako bi predsjednik i bez prethodnog mišljenja Odbora za pravosuđe mogao predložiti svoju kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda. Šef saborskog Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja to odbacuje i poručuje kako takvo što nije moguće, a i da, sve da se to i dogodi, teško da bi predsjednik Sabora Gordan Jandroković uvrstio glasanje o Milanovićevoj kandidatkinji na saborsku sjednicu.