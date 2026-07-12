FOTO Kiša stala, a razmjeri katastrofe na Korčuli izašli na vidjelo: Spaljeni su maslinici i vinogradi, uništene kućice

Prestankom kiše razmjeri velikog požara između Blata i Smokvice na Korčuli postali su potpuno vidljivi.
Prestankom kiše razmjeri velikog požara između Blata i Smokvice na Korčuli postali su potpuno vidljivi.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Na opožarenom području ostali su spaljeni maslinici, vinogradi, voćnjaci i poljske kućice, a nekada zeleni krajolik sada je prekriven pepelom i pougljenim raslinjem.
Na opožarenom području ostali su spaljeni maslinici, vinogradi, voćnjaci i poljske kućice, a nekada zeleni krajolik sada je prekriven pepelom i pougljenim raslinjem.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Požar je i dalje aktivan, a na terenu ga gasi 220 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera, dok se očekuje dolazak trećeg, izjavio je u nedjelju županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
Požar je i dalje aktivan, a na terenu ga gasi 220 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera, dok se očekuje dolazak trećeg, izjavio je u nedjelju županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Simović je potvrdio Hini da su na požarištu raspoređene svježe snage koje su pristigle iz kontinentalne Hrvatske.
Simović je potvrdio Hini da su na požarištu raspoređene svježe snage koje su pristigle iz kontinentalne Hrvatske.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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"Požar se gasi i saniraju se rubovi. Izgleda bolje, ali oprezni smo jer je riječ o velikom području. Rade i dva kanadera, a stiže i treći, koji će ovdje ostati do noći. Dežurat će iz dubrovačke zračne luke, ako što izmakne. Imamo i dva lakše ozlijeđena vatrogasca", rekao je Simović.
"Požar se gasi i saniraju se rubovi. Izgleda bolje, ali oprezni smo jer je riječ o velikom području. Rade i dva kanadera, a stiže i treći, koji će ovdje ostati do noći. Dežurat će iz dubrovačke zračne luke, ako što izmakne. Imamo i dva lakše ozlijeđena vatrogasca", rekao je Simović.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Državna cesta Vela Luka - Korčula otvorena je za promet, ali zbog aktivnog požara HAK preporučuje vozačima da ne voze tom prometnicom.
Državna cesta Vela Luka - Korčula otvorena je za promet, ali zbog aktivnog požara HAK preporučuje vozačima da ne voze tom prometnicom.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Požar između Blata i Smokvice na Korčuli planuo je u subotu poslijepodne, a tijekom noći gasiteljima je djelomično pomogla i kiša.
Požar između Blata i Smokvice na Korčuli planuo je u subotu poslijepodne, a tijekom noći gasiteljima je djelomično pomogla i kiša.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) izvijestila je u nedjelju ujutro da je u proteklom danu i noći zabilježeno 145 vatrogasnih intervencija na kojima je sudjelovalo 247 vatrogasnih organizacija s 1024 vatrogasca i 353 vatrogasna vozila.
Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) izvijestila je u nedjelju ujutro da je u proteklom danu i noći zabilježeno 145 vatrogasnih intervencija na kojima je sudjelovalo 247 vatrogasnih organizacija s 1024 vatrogasca i 353 vatrogasna vozila.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Na području Zadarske županije ugašen je u subotu oko 13 sati požar na području mjesta Sali na Dugom otoku, za koji je dojava zaprimljena u petak nakon ponoći.
Na području Zadarske županije ugašen je u subotu oko 13 sati požar na području mjesta Sali na Dugom otoku, za koji je dojava zaprimljena u petak nakon ponoći.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Lokaliziran je i požar koji je istoga dana predvečer izbio na području Parka prirode Telašćica i koji je zahvatio pola hektara borove šume.
Lokaliziran je i požar koji je istoga dana predvečer izbio na području Parka prirode Telašćica i koji je zahvatio pola hektara borove šume.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Na šibensko-kninskom području jučer popodne izbila su dva požara.
Na šibensko-kninskom području jučer popodne izbila su dva požara.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Oko 19 sati ugašen je požar kod Vodica, za koji je dojava zaprimljena oko 17 sati, a zahvatio je 900 četvornih metara trave i niskog raslinja.
Oko 19 sati ugašen je požar kod Vodica, za koji je dojava zaprimljena oko 17 sati, a zahvatio je 900 četvornih metara trave i niskog raslinja.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Na intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila, kao i jedan kanader. Jedan vatrogasac zadobio je lakše ozljede te ga je zbrinula hitna medicinska služba.
Na intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila, kao i jedan kanader. Jedan vatrogasac zadobio je lakše ozljede te ga je zbrinula hitna medicinska služba.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Jutros oko pet sati lokaliziran je požar kod Grebaštice, za koji je dojava zaprimljena u oko 14,20 sati, a opožareno je oko 100 hektara trave, niskog raslinja i makije. Gasio ga je 71 vatrogasac s 26 vatrogasnih vozila uz pomoć dva kanadera i pet Air Tractora.
Jutros oko pet sati lokaliziran je požar kod Grebaštice, za koji je dojava zaprimljena u oko 14,20 sati, a opožareno je oko 100 hektara trave, niskog raslinja i makije. Gasio ga je 71 vatrogasac s 26 vatrogasnih vozila uz pomoć dva kanadera i pet Air Tractora.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Vatrogasci su posla imali i na splitsko-dalmatinskom području, gdje je jučer oko 11 sati na području uvale Lovrečina na otoku Braču požar zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu. U gašenju je sudjelovalo pet vatrogasaca s dva vatrogasna vozila dok je jedan kanader bio u izviđanju.
Vatrogasci su posla imali i na splitsko-dalmatinskom području, gdje je jučer oko 11 sati na području uvale Lovrečina na otoku Braču požar zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu. U gašenju je sudjelovalo pet vatrogasaca s dva vatrogasna vozila dok je jedan kanader bio u izviđanju.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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