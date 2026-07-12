FOTO Kiša stala, a razmjeri katastrofe na Korčuli izašli na vidjelo: Spaljeni su maslinici i vinogradi, uništene kućice

"Požar se gasi i saniraju se rubovi. Izgleda bolje, ali oprezni smo jer je riječ o velikom području. Rade i dva kanadera, a stiže i treći, koji će ovdje ostati do noći. Dežurat će iz dubrovačke zračne luke, ako što izmakne. Imamo i dva lakše ozlijeđena vatrogasca", rekao je Simović.
Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) izvijestila je u nedjelju ujutro da je u proteklom danu i noći zabilježeno 145 vatrogasnih intervencija na kojima je sudjelovalo 247 vatrogasnih organizacija s 1024 vatrogasca i 353 vatrogasna vozila.
Jutros oko pet sati lokaliziran je požar kod Grebaštice, za koji je dojava zaprimljena u oko 14,20 sati, a opožareno je oko 100 hektara trave, niskog raslinja i makije. Gasio ga je 71 vatrogasac s 26 vatrogasnih vozila uz pomoć dva kanadera i pet Air Tractora.
Vatrogasci su posla imali i na splitsko-dalmatinskom području, gdje je jučer oko 11 sati na području uvale Lovrečina na otoku Braču požar zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu. U gašenju je sudjelovalo pet vatrogasaca s dva vatrogasna vozila dok je jedan kanader bio u izviđanju.