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NESVAKIDAŠNJA SCENA

FOTO Došao je parkirati uz more. Nekoliko sekundi kasnije dogodilo se nešto što nitko nije očekivao

Crna Kronika Hrvatska/Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
12.07.2026.
u 15:02

Srećom, prema dostupnim informacijama, u događaju nije bilo ozlijeđenih.

Na Facebook profilu 'Crna Kronika Hrvatske' osvanule su fotografije nesvakidašnjeg događaja s otoka Raba. Naime, na fotografijama se vidi plavi automobil zagrebačkih registracijskih oznaka koji je prešao preko zidića uz obalu te prednjim dijelom završio u moru.

Kako stoji u objavi, incident se dogodio u subotu ujutro u Barbatu na Rabu. "U Barbatu na Rabu, kupači su imali što vidjeti kada je u subotu ujutro automobil zagrebačkih registracija kliznuo u more. Srećom, u tom trenu nikoga nije bilo u moru pa je izbjegnuta tragedija." Srećom, prema dostupnim informacijama, u događaju nije bilo ozlijeđenih. 

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