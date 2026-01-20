Građani se smrzavaju: Rusija usred noći napala Kijev, grad ostao bez struje i vode

Ruski noćni napad raketama i dronovima poremetio je opskrbu električnom energijom i vodom na istočnoj lijevoj obali Kijeva rano ujutro 20. siječnja. Ozlijeđena je jedna osoba, priopćio je to gradonačelnik Vitalij Kličko, dok se glavni grad Ukrajine suočava s temperaturama ispod nule i teškom energetskom krizom.

Kijevske četvrti na lijevoj obali rijeke, u kojima je prema predratnim procjenama živjelo oko 1,1 milijun ljudi, najviše su pogođene nedavnim udarima i, poput ostatka grada, prolaze kroz najtežu zimu od početka ruske pune invazije dok Rusija pojačava napade na energetske objekte. Predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je izvanredno stanje u energetskom sektoru još 14. siječnja.

Eksplozije su se čule u Kijevu oko 2 sata ujutro, izvijestili su novinari Kyiv Independenta na terenu. U isto vrijeme Zračne snage upozorile su da ruske balističke rakete ciljaju glavni grad. Zračne snage su ubrzo potom izdale dodatna upozorenja o balističkim raketama za Kijevsku, Dnjepropetrovsku i Vinničku oblast. Vojska je potom priopćila da je Rusija lansirala bombardere MiG-31, nositelje hipersoničnih raketa Kinžal. Zračne snage su kasnije izvijestile da je drugi val ruskih dronova primijećen kako se približava gradu oko 5 sati ujutro po lokalnom vremenu. Rakete su također prijavljene kako se približavaju gradu oko 6:30 sati ujutro. Ranije navečer grupe ruskih dronova izazvale su zračne uzbune u Kijevu i okolnoj regiji, kao i u nekoliko drugih ukrajinskih oblasti.

Roj dronova također je prijavljen kako cilja grad Odesu i okolicu oko 6 sati ujutro. Jedna osoba ozlijeđena je u kijevskom Dnjiprovskom okrugu, prema Kličku. Napadi su do sada oštetili nestambene zgrade u istom okrugu, izvijestio je šef Kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko. Na drugoj lokaciji vozila su se zapalila kao posljedica udara. Lokalni dužnosnici objavili su promjene u radu metroa zbog „teške energetske situacije“ u glavnom gradu.

Drugdje u Ukrajini eksplozije su prijavljene i u Dnjepropetrovskoj i Harkivskoj oblasti. U gradu Zaporižji krhotine drona izazvale su požar u kući, izvijestio je regionalni čelnik Ivan Fedorov. Napadi su u tijeku, a pune posljedice ruskih udara još se utvrđuju. Dan ranije Zelenski je upozorio da Rusija planira veliki napad na Ukrajinu. - U nadolazećim danima moramo ostati izuzetno oprezni. Rusija se pripremila za udar, masovni udar, i čeka trenutak da ga izvede“, rekao je predsjednik. Ministar energetike Denis Šmihal rekao je da će ruski napad ciljati energetsku infrastrukturu, uključujući moguće udare na objekte koji opslužuju ukrajinske nuklearne elektrane.