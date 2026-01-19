Stručnjak upozorava na mali grad koji Putin vidi kao novu metu: 'Ove godine mogao bi krenuti u agresivne poteze'

Bivši britanski diplomat i profesor na King's Collegeu u Londonu Tim Willasey-Wilsey izazvao je veliku zabrinutost upozorenjem da ruski predsjednik Vladimir Putin neće stati na Ukrajini, te da bi već 2026. godine mogao krenuti u nove agresivne poteze, uključujući izravan test NATO saveza na malom estonskom gradu Narvi. U intervjuu za The Sun Willasey-Wilsey je izjavio: "Očekujem da će Vladimir Putin imati dobru 2026. Ne mislim ni na trenutak da je Putinov projekt završen". Prema njemu, čak i ako se borbe u Ukrajini smire ili dođe do nekog dogovora koji bi Kremlj proglasio pobjedom, Rusija će tražiti nove prilike za širenje utjecaja.

On predviđa da bi Putin najprije počeo 'grickati rubove Ukrajine' kako bi testirao koliko su čvrsta sigurnosna jamstva Zapada. Tek nakon toga mogao bi se okrenuti drugim ranjivim točkama, poput Gruzije ili Moldavije, ali najopasnija meta, kaže, jest upravo Narva. "Ona koju sam oduvijek smatrao vrlo opasnom je Narva, koja ima 80 posto ruskog stanovništva. Vjerujemo li doista da će Sjedinjene Američke Države zaratiti za jedan grad u Estoniji? Nisam više siguran da vjerujem", upozorio je Willasey-Wilsey.

Narva s oko 56.000 stanovnika nalazi se tik uz ruski grad Ivangorod, razdvojeni samo rijekom Narva. Grad je jedna od najistočnijih točaka Europske unije i NATO-a. Demografija dodatno povećava rizik. Oko 97 posto stanovništva govori ruski, a mnogi imaju obiteljske veze u Rusiji. Putin je već 2022. javno izjavio da je Narva 'povijesno ruski teritorij' koji treba 'vratiti', što je dodatno pojačalo strahove. Stručnjaci iz Chatham Housea slažu se da Moskva Narvu vidi kao 'nedovršeni posao' i da je grad izuzetno ranjiv na ruske hibridne operacije. Estonska vlada već gradi novu vojnu bazu upravo u Narvi, podiže vojni proračun na rekordnih 5 posto BDP-a od 2026., a nedavno su jasno poručili da će ako prijeđu granicu, estonska vojska otvoriti vatru, piše Daily Mail.

Moskva je nastavila s napadima na ukrajinsku energetsku mrežu u kojima su tijekom noći s nedjelje na nedjelju poginule najmanje dvije osobe, prema ukrajinskim dužnosnicima. Najmanje šest osoba ranjeno je u Dnjepropetrovskoj regiji, priopćila je hitna služba. Rusija je također gađala energetsku infrastrukturu u Odeskoj regiji.

Španjolski premijer Pedro Sánchez izdao je oštro upozorenje da bi bilo kakva američka vojna akcija ili invazija na Grenland učinila ruskog predsjednika Vladimira Putina 'najsretnijim čovjekom na svijetu' jer bi time legitimirala rusku invaziju na Ukrajinu i nanijela 'smrtni udarac' cijelom NATO savezu. U intervjuu za ugledni španjolski list La Vanguardia objavljenom u nedjelju, Sánchez je izjavio: "Ako se usredotočimo na Grenland, moram reći da bi američka invazija na taj teritorij učinila Vladimira Putina najsretnijim čovjekom na svijetu. Zašto? Zato što bi legitimirala njegov pokušaj invazije na Ukrajinu. Ako bi Sjedinjene Države upotrijebile silu, to bi bila smrtna presuda za NATO. Putin bi bio dvostruko sretan". Sánchez je naglasio da bi svaka upotreba sile protiv saveznika unutar NATO-a (Danska je punopravna članica) bila katastrofalna za jedinstvo Saveza i dala bi Putinu savršen argument za opravdanje agresije na Ukrajinu. "To bi bila najgora moguća poruka svijetu", dodao je španjolski premijer. U isto vrijeme, glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov najavio je da će se razgovori s američkim dužnosnicima o okončanju rata s Rusijom nastaviti ovog tjedna na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, piše Guardian.