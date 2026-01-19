Časne sestre samostana svete Elizabete prošlog Božića prodavale su rukotvorine švedskim vjernicima u crkvi u Täbyju, bogatom predgrađu Stockholma. Rektor župe dao im je dopuštenje za stol u hodniku crkve. No, kako je švedska crkva kasnije upozorila u službenom priopćenju za javnost, te 'časne sestre' dolaze iz ozloglašenog bjeloruskog samostana koji otvoreno podržava rusku invaziju na Ukrajinu, ima bliske veze s GRU-om, ruskom vojnom obavještajnom službom i koristi prikupljena sredstva za potporu ruskom nacionalizmu i agresiji. "Samostan koristi svoje prihode za podršku ruskom nacionalizmu, potporu ruskoj agresiji protiv Ukrajine i bliske veze s GRU-om. Samostan tvrdi da prihod ide u dobrotvorne svrhe. To nije istina. Švedska crkva savjetuje da se njihove aktivnosti ne podupiru na bilo koji način“, stoji u izjavi Švedske crkve, javlja The Telegraph. Ubrzo su švedske novine bile preplavljene naslovima o 'proputinovskim špijunskim časnim sestrama' koje su posjećivale čak 20 švedskih crkava. Protojerej Andrej Lemešonok, vođa samostana, opisao je svoje časne sestre kao 'borbenu jedinicu'. Nadimkom 'Z-časne sestre' zbog sklonosti poziranju sa simbolom 'Z', fotografirane su u okupiranim dijelovima Ukrajine.

Rektor Täbyja Michael Öjermo priznao je u intervjuu za The Telegraph da nije bio svjestan punog opsega veza samostana kada ih je pozvao i prije 2022. godine. "Kad su došli, dali smo im dva stola, a oni su stajali u hodniku prodajući rukotvorine od drveta, pletivo, čarape i slično. Mislio sam da pomažem kršćanima iz diktatura", kazao je. Öjermo je dodao da nije vidio dokaze o direktnoj špijunaži, ali je priznao da su časne sestre iskorištene za propagandu. "Ono što sam ovaj put shvatio, a prije nisam, jest da se mogu koristiti kao propaganda. Prije nisam došao do tog zaključka i vidim da to može biti problem. Mali broj ljudi se pojavio i kupio neke sitnice koje apsolutno ne mogu financirati rat", kazao je.

Kristina Smith, voditeljica odjela za krizno planiranje Švedske crkve, rekla je da je incident dio šireg obrasca. "Dali smo opće upozorenje protiv dopuštanja Ruskoj pravoslavnoj crkvi da iznajmljuje ili posuđuje crkvene objekte, jer smo primijetili da su mjesta koja su htjeli posuditi bila uz vojne objekte. To je nova stvar za Švedsku kao društvo... Potpuna invazija 2022. bila je grubo buđenje za mnoge Šveđane", kazala je.

U Västeråsu, samo 300 metara od zračne luke Stockholm Västerås izgrađena je raskošna ruska pravoslavna crkva Presvete Bogorodice Kazanske. Švedske obavještajne službe sumnjaju da služi kao platforma za špijunažu. Gradsko vijeće priznaje da je dozvola bila 'ozbiljna pogreška' i obećalo je vratiti zemljište. Eleonore Lundkvist, potpredsjednica oporbe u gradskom vijeću Västeråsa, rekla je: "Sumnjamo da je ova crkva uporište koje se koristi za prikupljanje informacija protiv Švedske. Mi smo otvorena zemlja i otvoreni smo prema drugim kulturama, a to je kultura koju je Rusija prepoznala i zaključila da ovdje neće imati problema".

Samostan svete Elizabete negira podršku ratu i tvrdi da pomaže samo „potrebite i ranjive“, ali Švedska crkva i obavještajne službe kažu da ih Rusija koristi za propagandu, prikupljanje sredstava i potencijalnu špijunažu u srcu NATO-a.