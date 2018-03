VIDEO Karlovčanin poljubio u vrat predsjednicu Grabar-Kitarović

Bez ljudi nema budućnosti i bez ljudi nema Hrvatske. Jer, tko će ulagati u Hrvatsku ukoliko nema ljudi koji će te investicije realizirati? Stoga sve reforme, svi paketi mjera, od gospodarskih, poduzetničkih, poreznih, do monetarne reforme trebaju biti usko povezane s našim glavnim ciljem, a to je demografska revitalizacije Hrvatske - poručila je danas iz Karlovca predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

Do srijede će svoj izmješteni ured imati upravo u Karlovačkoj županiji, u Uredu župana, a osim susreta s gradonačelnicima, načelnici, poduzetnici, učenicima, do srijede će i obići sve gradove i neke općine i susresti se s lokalnim poduzetnicima. - Karlovačka županija postiže suficit u trgovini s inozemstvom, a jedna je od rijetkih koja je sačuvala znatan dio svoje infrastrukture industrije. Neke tvrtke su uspješno privukle strana ulaganja, a neke su ovdje pokrenute hrvatskim kapitalom. Sve to pokazuje da se može ako se zna i hoće. Upravo nam razvoj industrije, izvoz i privlačenje ulaganja trebaju biti temeljne smjernice gospodarske politike i na državnoj razini.

[video: 24453 / ]

Na žalost, još nismo dosegli stope razvoja i prosjek plaća koje smo imali prije krize. Dobro je da već tri godine bilježimo rast BDP, ali još smo na začelju oporavka među članicama EU, a to nam govori da mnogo toga u našem gospodarskom modelu valja mijenjati. Sve se to, na žalost, posebice loše održava na demografska kretanja. Odgovorna politika mora donositi odluke to brže i odlučnije što su problemi veći. Stoga još jednom naglašavam nužnost donošenja sveobuhvatnih demografskih mjera kako bismo zaustavili iseljavanje mladih i pad prirodnog priraštaja stanovništva. To je ključ opstanka hrvatskog naroda i države i preduvjet uspjeha gospodarskih i svih drugih reformi. - dodala je predsjednica K. Grabar Kitarović. Dodala je i da je važno omogućiti županijama da preuzmu veći dio odgovornosti u privlačenju sredstava europskih fondova, ali i sačuvati pa i otvoriti nove urede, ispostave tijela državne uprave, pravosuđa, javnih službi i javnih poduzeća, omogućiti što bolju prometnu povezanost i digitalizaciju u županijama.

Dobrodošlisu su joj prvoga dana poželjeli karlovački gradonačelnik Damir Mandić i župan Damir Jelić, a s njom su se došli pozdraviti i slikati i brojni Karlovčani.

Jedan od njih prišao je predsjednici te se rukovao s njom.

- Mogu li vam dati jednu pusu? - pitao je predsjednicu te ju potom poljubio u vrat ne čekajući njezin odgovor. Taj trenutak zabilježile su i kamere Pixsella.