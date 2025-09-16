FOTO/VIDEO Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici: Stvorila se kolona

Prema dojavi HAK-a, na autocesti A3 na 15. kilometru između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko na kolniku u smjeru Lipovca došlo je do prometne nesreće te promet teče u dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

U provjeri s PU zagrebačkom, dojavu o prometnoj nesreći primili su nešto iza 18 sati, a uzrok nesreće bilo je zalijetanje teretnog vozila u metalnu ogradu i rubnjak. Nije bilo ozljeđenih osoba, no potvrđena je materijalna šteta. Očevid je u tijeku.

Kako je dojavio čitatelj, promet se trenutačno odvija bez poteškoća.

Foto: Čitatelj