Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
PROMETNA NESREĆA

FOTO/VIDEO Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici: Stvorila se kolona

Foto: Čitatelj
1/3
VL
Autor
Matea Bahovec
16.09.2025.
u 21:00

U provjeri s PU zagrebačkom, dojavu o prometnoj nesreći primili su oko 18 sati

Prema dojavi HAK-a, na autocesti A3 na 15. kilometru između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko na kolniku u smjeru Lipovca došlo je do prometne nesreće te promet teče u dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. 

U provjeri s PU zagrebačkom, dojavu o prometnoj nesreći primili su nešto iza 18 sati, a uzrok nesreće bilo je zalijetanje teretnog vozila u metalnu ogradu i rubnjak. Nije bilo ozljeđenih osoba, no potvrđena je materijalna šteta. Očevid je u tijeku.

Kako je dojavio čitatelj, promet se trenutačno odvija bez poteškoća. 

Foto: Čitatelj

Ključne riječi
A3 prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još